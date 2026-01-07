Інтерфакс-Україна
Події
10:24 07.01.2026

Шмигаль: У середньому 1,5 тис. дронів-перехоплювачів на добу поставлялись у ЗСУ у грудні-січні

1 хв читати
Шмигаль: У середньому 1,5 тис. дронів-перехоплювачів на добу поставлялись у ЗСУ у грудні-січні
Фото: Міноборони України

Міністерство оборони у грудні-січні стало поставляли у військо у середньому 1500 протишахедних дронів на добу, повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

"Понад 1500 протишахедних дронів на добу — у грудні‐січні Міноборони вийшло на високий середній показник у постачанні перехоплювачів для війська. Це дозволило суттєво наростити спроможності підрозділів у протидії повітряним цілям на різних рівнях — від переднього краю до захисту тилових регіонів", - написав він у телеграм-каналі у середу.

За його оцінкою, окремим інструментом посилення спроможностей стала робота маркетплейсу зброї DOT‑Chain Defence. "Через платформу військові підрозділи замовили та отримали понад 7 тисяч дронів-перехоплювачів тактичного рівня, що дозволяє оперативно закривати потреби без очікування централізованих поставок", - зазначив Шмигаль.

"Дрони-перехоплювачі сьогодні є критично важливим елементом багаторівневої протиповітряної оборони. Вони дають змогу: зберігати дороговартісний ракетний ресурс ППО, використовуючи більш економічні засоби ураження; підвищувати щільність протидії БПЛА без перевантаження систем ППО; забезпечувати фронт ефективними рішеннями для захисту особового складу, техніки та логістики", - додав міністр оборони.

Теги: #дрони_перехоплювачі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:18 31.12.2025
Протишахедні дрони вже доступні у DOT-Chain Defence

Протишахедні дрони вже доступні у DOT-Chain Defence

09:46 27.11.2025
Україна та Велика Британія підписали ліцензійну угоду щодо виробництва українського дрона-перехоплювача Octopus

Україна та Велика Британія підписали ліцензійну угоду щодо виробництва українського дрона-перехоплювача Octopus

17:31 14.11.2025
Запущено серійне виробництво українських дронів-перехоплювачів "шахедів" Octopus

Запущено серійне виробництво українських дронів-перехоплювачів "шахедів" Octopus

15:51 12.11.2025
Дрони-перехоплювачі знищили понад 150 ворожих ударних БпЛА з початку місяця - командувач

Дрони-перехоплювачі знищили понад 150 ворожих ударних БпЛА з початку місяця - командувач

16:21 27.09.2025
Україна розгорнула виробництво дронів-перехоплювачів, проте фінансування недостатньо – Зеленський

Україна розгорнула виробництво дронів-перехоплювачів, проте фінансування недостатньо – Зеленський

13:55 18.09.2025
Шмигаль про забезпечення 1000 дронів-перехоплювачів на добу: найближчим часом цей рівень буде реалізований

Шмигаль про забезпечення 1000 дронів-перехоплювачів на добу: найближчим часом цей рівень буде реалізований

17:43 25.07.2025
Зеленський поставив завдання: здатність України у визначений час застосувати щонайменше 1000 дронів-перехоплювачів на добу

Зеленський поставив завдання: здатність України у визначений час застосувати щонайменше 1000 дронів-перехоплювачів на добу

10:08 25.07.2025
Почалося виробництво дронів-перехоплювачів – Зеленський

Почалося виробництво дронів-перехоплювачів – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Захисники України в ніч на 7 січня знищили або подавили 82 зі 96 засобів повітряного нападу росіян

Українська делегація провела ще одну зустріч з представниками США

Зеленський про домовленості в Парижі: важливо, що сьогодні є ґрунтовні документи коаліції

Макрон заявив, що кілька тисяч французьких військових можуть бути розгорнуті в Україні після припинення вогню - ЗМІ

Чехія не направлятиме своїх солдатів до України, а ініціатива щодо боєприпасів може бути продовжена, якщо її профінансують інші держави - Бабіш

ОСТАННЄ

Дрони стали одним із ключових факторів ефективності підрозділів МВС на полі бою - Клименко

В Улютіна 9 радників на громадських засадах і 9 радників патронатної служби

Садовий після розмови зі Свириденко: Подачу електроенергії по частині обʼєктів критичної інфраструктури Львова відновлено

ДБР: затримано киянина, який вимагав $100 тис. у посадовця ТЦК нібито для працівників Бюро

Окупанти вдарили "шахедом" по підприємству в Кривому Розі, без постраждалих

Ростислав Вовк став почесним консулом Румунії у Львові

У Славутичі повністю відновлено електропостачання

РФ направила підводний човен, щоб супроводжувати танкер "тіньового флоту", який тікає від США, - ЗМІ

Зеленський прибув до Кіпру

Україна у 2025 році відкрила 19 нових ринків для експорту агропродукції

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА