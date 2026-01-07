Шмигаль: У середньому 1,5 тис. дронів-перехоплювачів на добу поставлялись у ЗСУ у грудні-січні

Фото: Міноборони України

Міністерство оборони у грудні-січні стало поставляли у військо у середньому 1500 протишахедних дронів на добу, повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

"Понад 1500 протишахедних дронів на добу — у грудні‐січні Міноборони вийшло на високий середній показник у постачанні перехоплювачів для війська. Це дозволило суттєво наростити спроможності підрозділів у протидії повітряним цілям на різних рівнях — від переднього краю до захисту тилових регіонів", - написав він у телеграм-каналі у середу.

За його оцінкою, окремим інструментом посилення спроможностей стала робота маркетплейсу зброї DOT‑Chain Defence. "Через платформу військові підрозділи замовили та отримали понад 7 тисяч дронів-перехоплювачів тактичного рівня, що дозволяє оперативно закривати потреби без очікування централізованих поставок", - зазначив Шмигаль.

"Дрони-перехоплювачі сьогодні є критично важливим елементом багаторівневої протиповітряної оборони. Вони дають змогу: зберігати дороговартісний ракетний ресурс ППО, використовуючи більш економічні засоби ураження; підвищувати щільність протидії БПЛА без перевантаження систем ППО; забезпечувати фронт ефективними рішеннями для захисту особового складу, техніки та логістики", - додав міністр оборони.