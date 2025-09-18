Інтерфакс-Україна
Події
13:55 18.09.2025

Шмигаль про забезпечення 1000 дронів-перехоплювачів на добу: найближчим часом цей рівень буде реалізований

2 хв читати
Шмигаль про забезпечення 1000 дронів-перехоплювачів на добу: найближчим часом цей рівень буде реалізований
Фото: https://t.me/Denys_Smyhal/

Мета України щодо забезпечення можливості застосовувати щонайменше 1000 дронів-перехоплювачів на добу уже найближчим часом буде реалізована, заявив міністр оборони України Денис Шмигаль.

"Ми поставили собі ціль 1000 дронів. Це не просто ціль, це необхідність, аби ефективно збивати всі російські дрони. Ми розуміємо, що 800 дронів за ніч - це той рівень, який РФ уже продемонструвала на практиці. Відповідно, нам треба мати не менше 1000 дронів-перехоплювачів. Цей рівень буде досягнутий. Я не можу говорити, який на сьогодні рівень, але уже найближчим часом цей рівень буде реалізований", - сказав Шмигаль на пресконференції з польським колегою у Києві.

Він наголосив, що мета - перехоплювати всі російські дрони на території України. При цьому міністр зазначив, що для України – “не питання випускати 1000 дронів”.

“Ми можемо досягнути цього рівня дуже швидко. Прямо вже. Питання в кількості наземних комплексів управління, в кількості радарів, кількості відповідних елементів, які зокрема використовують штучний інтелект для наведення”, - наголосив Шмигаль.

Як пояснив очільник відомства, є ціла екосистема перехоплення дронів, і вона складається не лише з дронів-перехоплювачів. “Це лише вершина айсберга великої координованої системи, яка має працювати, яка включає РЕБ-системи, радари і тд. Великий комплекс, і його імплементація забирає трохи часу. Але ми впевнено, згідно з графіком рухаємося до мети, яка поставлена”, - запевнив він.

Як повідомлялося, у липні поточного року президент України Володимир Зеленський заявив, що поставив завдання виробникам БпЛА забезпечити для України здатність застосувати щонайменше 1000 дронів-перехоплювачів на добу.

Теги: #шмигаль #дрони_перехоплювачі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:36 18.09.2025
Оборонно-промислові підприємства України та Польщі посилять співпрацю - Шмигаль

Оборонно-промислові підприємства України та Польщі посилять співпрацю - Шмигаль

13:34 18.09.2025
Україна та Польща домовилися створити спільну оперативну групу з безпілотних авіаційних систем – Шмигаль

Україна та Польща домовилися створити спільну оперативну групу з безпілотних авіаційних систем – Шмигаль

08:28 14.09.2025
Шмигаль подякував танкістам за героїзм та професіоналізм з нагоди Дня танкових військ

Шмигаль подякував танкістам за героїзм та професіоналізм з нагоди Дня танкових військ

20:35 12.09.2025
Шмигаль і Келлог обговорили можливість передачі Україні нових систем Patriot

Шмигаль і Келлог обговорили можливість передачі Україні нових систем Patriot

16:34 12.09.2025
Польща зацікавлена у спільному виробництві дронів та далекобійних засобів – Шмигаль

Польща зацікавлена у спільному виробництві дронів та далекобійних засобів – Шмигаль

12:46 11.09.2025
Рівень мобілізації в Україні за останній рік стабільний і має тенденцію до зростання – Шмигаль

Рівень мобілізації в Україні за останній рік стабільний і має тенденцію до зростання – Шмигаль

12:44 11.09.2025
Міжнародна спільнота має посилювати санкційний тиск на РФ, однак Путін виграє час і пристосовується до обмежень, – Шмигаль

Міжнародна спільнота має посилювати санкційний тиск на РФ, однак Путін виграє час і пристосовується до обмежень, – Шмигаль

12:39 11.09.2025
Шмигаль: Удар дронами по Польщі – це тест для НАТО та спроба відвести увагу від воєнних злочинів РФ в Україні

Шмигаль: Удар дронами по Польщі – це тест для НАТО та спроба відвести увагу від воєнних злочинів РФ в Україні

16:33 10.09.2025
Шмигаль у Лондоні взяв участь у засіданні країн Е5

Шмигаль у Лондоні взяв участь у засіданні країн Е5

14:31 10.09.2025
Шмигаль після зустрічі з Рютте: Партнери розуміють, що Кремль не збирається зупинятись

Шмигаль після зустрічі з Рютте: Партнери розуміють, що Кремль не збирається зупинятись

ВАЖЛИВЕ

Україна та Польща домовилися створити спільну оперативну групу з безпілотних авіаційних систем – Шмигаль

ППО знешкодила вночі 48 з 75 ворожих дронів, зафіксовані влучання в 6 локаціях

Окупанти за добу втратили 930 осіб та 122 од. спецтехніки

Ракети для Patriot і Himars будуть у перших двох пакетах PURL – Зеленський

Команди Зеленського і Трампа працюють над тим, щоб їх зустріч відбулася наступного тижня

ОСТАННЄ

У Харкові затримали різноробочого, який планував коригування ворожих ударів

СБУ підтверджує діпстрайк дронами на 1400 км по "Газпром Нафтохім Салават" в РФ

Закон про професійну освіту набув чинності

Трамп вимагає від ЄС неможливих санкцій проти РФ, щоб самому уникнути їх запровадження, вважають дипломати

Українська громадськість обурена ситуацією довкола книжки "Голоси BLM"

Мінекономіки ініціює гранти на будівництво овочесховищ

Підпал трави знищив одразу 18 російських офіцерів під окупованими Пологами

Повну енергоавтономність мають 53% медзакладів спроможної мережі, прифронтових територій та Києва

Виїзним консульським обслуговуванням скористались понад 1 тис українців за кордоном з початку місяця – Сибіга

ЦПД спростував нібито примус українців з боку канадської влади доводити, що ті не є "ухилянтами"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА