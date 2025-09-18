Шмигаль про забезпечення 1000 дронів-перехоплювачів на добу: найближчим часом цей рівень буде реалізований

Фото: https://t.me/Denys_Smyhal/

Мета України щодо забезпечення можливості застосовувати щонайменше 1000 дронів-перехоплювачів на добу уже найближчим часом буде реалізована, заявив міністр оборони України Денис Шмигаль.

"Ми поставили собі ціль 1000 дронів. Це не просто ціль, це необхідність, аби ефективно збивати всі російські дрони. Ми розуміємо, що 800 дронів за ніч - це той рівень, який РФ уже продемонструвала на практиці. Відповідно, нам треба мати не менше 1000 дронів-перехоплювачів. Цей рівень буде досягнутий. Я не можу говорити, який на сьогодні рівень, але уже найближчим часом цей рівень буде реалізований", - сказав Шмигаль на пресконференції з польським колегою у Києві.

Він наголосив, що мета - перехоплювати всі російські дрони на території України. При цьому міністр зазначив, що для України – “не питання випускати 1000 дронів”.

“Ми можемо досягнути цього рівня дуже швидко. Прямо вже. Питання в кількості наземних комплексів управління, в кількості радарів, кількості відповідних елементів, які зокрема використовують штучний інтелект для наведення”, - наголосив Шмигаль.

Як пояснив очільник відомства, є ціла екосистема перехоплення дронів, і вона складається не лише з дронів-перехоплювачів. “Це лише вершина айсберга великої координованої системи, яка має працювати, яка включає РЕБ-системи, радари і тд. Великий комплекс, і його імплементація забирає трохи часу. Але ми впевнено, згідно з графіком рухаємося до мети, яка поставлена”, - запевнив він.

Як повідомлялося, у липні поточного року президент України Володимир Зеленський заявив, що поставив завдання виробникам БпЛА забезпечити для України здатність застосувати щонайменше 1000 дронів-перехоплювачів на добу.