10:46 10.01.2026

Військові підрозділи отримали 225 тисяч засобів ураження за 5 місяців роботи DOT‑Chain Defence – Шмигаль

225 тисяч засобів ураження на загальну суму понад 10 млрд грн отримали військові підрозділи в межах роботи маркетплейсу DOT‑Chain Defence, повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

"Пʼять місяців тому мною був підписаний наказ про запуск маркетплейсу в широку експлуатацію. І за цей час DOT-Chain Defence перетворився на успішну цифрову платформу, через яку підрозділи можуть безпосередньо замовляти необхідні БпЛА та РЕБ в межах виділених коштів", - написав Шмигаль в Телеграм у суботу.

За його словами, усі позиції на платформі сформовані виключно від вітчизняних виробників, що додатково стимулює розвиток українського ринку засобів ураження та посилює оборонну автономність держави.

"Завдяки DOT-Chain Defence час від формування потреби до постачання скоротився у чотири рази – у середньому доставка з наявності триває близько 10 днів", - наголосив міністр.

Теги: #шмигаль #dotchain_defence #військова_підтримка

