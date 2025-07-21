Інтерфакс-Україна
Події
16:01 21.07.2025

Німеччина сприятиме якнайшвидшому наданню Україні п'яти систем Patriot - Пісторіус

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Німеччина сприятиме якнайшвидшому наданню Україні п'яти систем Patriot - Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, який співголовує на 29-му засіданні Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") разом з британським колегою Джоном Гілі, підтвердив подальшу військову підтримку Україні, зокрема стосовно активізації зусиль для зміцнення протиповітряної оборони.

"Німеччина надасть додаткові системи протиповітряної оборони та вкрай необхідні боєприпаси. Крім того, я погоджуюся з Пітом Гегсетом, з яким я зустрічався під час моєї поїздки до Вашингтону минулого тижня, що Німеччина сприятиме якнайшвидшому наданню п'яти терміново необхідних систем Patriot. Як ми можемо цього досягти, ми будемо узгоджувати в тісній співпраці та в дусі взаємної довіри між партнерами протягом найближчих днів", - сказав він, відкриваючи засідання у форматі "Рамштайн".

Пісторіус зауважив, що Німеччина та її партнери також долучаться до цих зусиль ресурсами, які Берлін мобілізує в рамках дій з посилення протиповітряної оборони. Міністр подякував Бельгії, Данії, Швеції та Норвегії за їхній значний внесок у це.

"Лише через кілька тижнів після поновлення ініціативи вже є ознаки того, що ми можемо значно перевершити успіхи минулого року", - наголосив він.

Теги: #пісторіус #військова_підтримка #рамштайн

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