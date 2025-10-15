Пісторіус: Ми інтенсифікуємо співпрацю між "оборонкою" ФРН та України та започатковуємо ініціативу з модернізації поставленого ЗСУ озброєння

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив про підписання із українським колегою Денисом Шмигалем меморандуму про взаєморозуміння щодо співпраці в оборонній промисловості.

"Ми можемо і хочемо вчитися в України та користуватися її досвідом. Це є основою угоди про співпрацю, яку підписали Денис і я. Ми інтенсифікуємо співпрацю між оборонною промисловістю Німеччини та України. Ми сприяємо співпраці в галузі досліджень та технологічного розвитку", - сказав він на пресконференції після засідання у форматі "Рамштайн".

Таким чином, як пояснив міністр, міністерства сприятимуть обміну між Україною та Німеччиною та галузями промисловості.

"Наприклад, ми спрощуємо робочі та навчальні візити", - додав міністр.

Окремо він наголосив на сприянні співпраці збройних сил у галузі підготовки та взаємної логістичної підтримки.

"Ми також започатковуємо ініціативу з модернізації. Її мета – підвищити бойову потужність і термін служби наземних систем, які ми вже постачаємо Україні. Основні бойові системи, такі як основні бойові танки та бойові машини піхоти, будуть модернізовані відповідно до найновіших стандартів. Це включає нові гармати та інноваційні датчики", - повідомив Пісторіус.

За його словами, модернізація буде проводитися переважно в існуючих ремонтних майстернях в Україні.

"Звичайно, оборонна промисловість України буде залучена до цього процесу. Це буде інвестиція в довгострокове зміцнення Збройних сил України. А це означає, що вона триватиме навіть після можливого припинення вогню", - додав міністр оборони.