01:31 03.01.2026

Сили оборони з початку доби відбили 104 ворожих атак ще на 12 напрямках - Генштаб

З початку доби на фронті відбулося 104 бойові зіткнення ще на 12 напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"З початку доби на фронті відбулося 104 бойових зіткнення", - йдеться в повідомленні.

У генштабі повідомляють, що РФ завдала по позиціях українських військ і населених пунктах одного ракетного удару двома ракетами, 42 авіаційних ударів із застосуванням 113 керованих авіабомб. Зафіксовано 2919 ударів дронами-камікадзе, ворог здійснив 2588 обстрілів.

На північно-слобожанському і курському напрямках ворог завдав двох авіаційних ударів, скинув дві керовані авіабомби, також здійснив 63 обстріли позицій українських військ та населених пунктів.

На південно-слобожанському напрямку українські військові відбивали шість атак.

На куп'янському напрямку ворог двічі атакував позиції українських захисників.

На лиманському напрямку ворог здійснив шість атак.

На слов'янському напрямку українські військові відбивали п'ять атак ворога.

На краматорському напрямку противник здійснив одну атаку.

Ворог 14 разів намагався вклинитися в українську оборону на костянтинівському напрямку.

На покровському напрямку агресор здійснив 24 штурмові та наступальні дії.

На олександрівському напрямку українські оборонці зупинили вісім атак.

На оріхівському напрямку загарбник двічі атакував позиції українських підрозділів в районах плавнів та приморського.

На придніпровському напрямку українські підрозділи відбили три ворожі атаки.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02ex4J1wqkCLE6MtQz4GqWvPoyyonLsRv6JPtaAwAeZ4TxtyGRrPkXoo6z2T9QREhSl

