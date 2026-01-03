Інтерфакс-Україна
Події
00:32 03.01.2026

РФ намагається просунутись в районі Гуляйполя та в напрямку Добропілля й Зеленого – Генштаб

1 хв читати

Російська армія намагається просунутись в районі Гуляйполя та в напрямку Добропілля й Зеленого на Гуляйпільському напрямку фронту, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 20 бойових зіткнень, ворог намагається просунутись в районі Гуляйполя та в напрямку Добропілля й Зеленого. Авіація противника завдала ударів по населених пунктах Залізничне, Варварівка, Різдвянка, Долинка, Верхня Терса, Гуляйполе", - йдеться у вечірньому зведенні.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02ex4J1wqkCLE6MtQz4GqWvPoyyonLsRv6JPtaAwAeZ4TxtyGRrPkXoo6z2T9QREhSl

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:54 02.01.2026
Окупанти втратили впродовж доби 910 військовослужбовців - Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 910 військовослужбовців - Генштаб

23:12 01.01.2026
Сили оборони відбили з початку доби 97 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 97 ворожих атак - Генштаб

15:23 01.01.2026
Кличко відвіз на фронт велику партію дронів від громади Києва

Кличко відвіз на фронт велику партію дронів від громади Києва

08:05 01.01.2026
У грудні окупанти скоротили темпи захоплення українських територій — на 12% менше, ніж у листопаді - DeepState

У грудні окупанти скоротили темпи захоплення українських територій — на 12% менше, ніж у листопаді - DeepState

06:56 01.01.2026
Окупанти просунулися в Білогірʼї, Степногірську та Покровську, за добу зайняли 10,83 кв км — DeepState

Окупанти просунулися в Білогірʼї, Степногірську та Покровську, за добу зайняли 10,83 кв км — DeepState

04:55 01.01.2026
Сили оборони відбили з початку доби 120 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 120 ворожих атак - Генштаб

22:19 30.12.2025
Сили оборони відбили з початку доби 142 ворожі атаки - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 142 ворожі атаки - Генштаб

19:54 30.12.2025
12-та бригада "Азов" зайняла смугу оборони на добропільському напрямку

12-та бригада "Азов" зайняла смугу оборони на добропільському напрямку

04:51 30.12.2025
Сили оборони з початку доби відбили 136 ворожих атак ще на 11 напрямках - Генштаб

Сили оборони з початку доби відбили 136 ворожих атак ще на 11 напрямках - Генштаб

02:50 30.12.2025
Ворог за добу втратив більша ста осіб на покровському напрямку - Генштаб

Ворог за добу втратив більша ста осіб на покровському напрямку - Генштаб

ВАЖЛИВЕ

Зеленський запропонував главі Мінцифри Федорову очолити Міноборони

Буданов призначений керівником Офісу президента України, а Іващенко – начальником ГУР – укази

В 44 населених пунктах на Запоріжжі та Дніпропетровщині оголошено примусову евакуацію дітей

Клименко представить кандидатури на заміну очільника ДПСУ, а Дейнеко продовжить роботу в МВС - Зеленський

Зеленський: Відсьогодні Іващенко продовжить служити країні на позиції керівника воєнної розвідки України

ОСТАННЄ

Росія планує затягувати війну щонайменше до весни, продовжуючи атаки на енергетику України - ЦПД

УЧХ працює на місці удару російських ракет у Харкові

Сибіга підтримав посла України в Чехії Зварича після критики з боку чеського голови МЗС

Хлопчику, що загинув під завалами в Харкові, було три роки

Зеленський запропонував главі Мінцифри Федорову очолити Міноборони

У Харкові під завалами знайдено тіло дитини

На Вінничині затримали чоловіка, який здійснив замах на життя військовослужбовця ТЦК

Буданов призначений керівником Офісу президента України, а Іващенко – начальником ГУР – укази

Львівська мережа Pizza Hot відновила виробництво після російської атаки

Уряд надав можливість чинним ПУП працювати надалі без проведення конкурсу – Міненерго

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА