РФ намагається просунутись в районі Гуляйполя та в напрямку Добропілля й Зеленого – Генштаб

Російська армія намагається просунутись в районі Гуляйполя та в напрямку Добропілля й Зеленого на Гуляйпільському напрямку фронту, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 20 бойових зіткнень, ворог намагається просунутись в районі Гуляйполя та в напрямку Добропілля й Зеленого. Авіація противника завдала ударів по населених пунктах Залізничне, Варварівка, Різдвянка, Долинка, Верхня Терса, Гуляйполе", - йдеться у вечірньому зведенні.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02ex4J1wqkCLE6MtQz4GqWvPoyyonLsRv6JPtaAwAeZ4TxtyGRrPkXoo6z2T9QREhSl