Клименко представить кандидатури на заміну очільника ДПСУ, а Дейнеко продовжить роботу в МВС - Зеленський

Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко найближчим часом представить кандидатури на заміну очільника Державної прикордонної служби України, а Сергій Дейнеко продовжить роботу в системі Міністерства внутрішніх справ, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Водночас є завдання щодо зміни підходів у роботі ДПСУ. Говорили про це і з Сергієм. Найближчим часом міністр Клименко представить кандидатури на заміну очільника ДПСУ, а Сергій Дейнеко продовжить роботу в системі Міністерства внутрішніх справ України", - написав Зеленський у телеграм-каналі у п’ятницю.

За словами президента, під час доповіді Клименка вони обговорили питання діяльності ДПСУ.

"Під керівництвом Сергія Дейнека протягом уже більш ніж шести років ДПСУ пройшла значний шлях розвитку й посилення. Зараз підрозділи прикордонників разом з усіма іншими складовими Сил оборони та безпеки України воюють заради нашої держави на передовій. Значно посилені також ділянки кордону України з Білоруссю та Росією", - додав Зеленський.