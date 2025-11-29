Зеленський повідомив про наявність кандидатури на міністра юстиції та чекає кандидатур на міністра енергетики

Президент України Володимир Зеленський повідомив про наявність кандидата на посаду міністра юстиції. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні у суботу.

"Є кандидатура на міністра юстиції вже. Потрібне й чітке бачення щодо очільника Міністерства енергетики України, сильна людина потрібна – попросив парламентарів разом із Прем’єр-міністром визначити перелік кандидатур", - заявив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що на зустрічі президента з фракцією "Слуга народу" на посаду міністра юстиції обговорювалася кандидатура голови комітету Верховної Ради з питань правової політики Дениса Маслова.