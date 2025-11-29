19:23 29.11.2025
Зеленський повідомив про наявність кандидатури на міністра юстиції та чекає кандидатур на міністра енергетики
Президент України Володимир Зеленський повідомив про наявність кандидата на посаду міністра юстиції. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні у суботу.
"Є кандидатура на міністра юстиції вже. Потрібне й чітке бачення щодо очільника Міністерства енергетики України, сильна людина потрібна – попросив парламентарів разом із Прем’єр-міністром визначити перелік кандидатур", - заявив Зеленський.
Раніше повідомлялося, що на зустрічі президента з фракцією "Слуга народу" на посаду міністра юстиції обговорювалася кандидатура голови комітету Верховної Ради з питань правової політики Дениса Маслова.