Інтерфакс-Україна
Події
18:38 06.05.2025

Кабмін підтвердив надходження до уряду кандидатур Коваль-Фучило, Івановської і Полянського на посаду мовного омбудсмена

2 хв читати
Кабмін підтвердив надходження до уряду кандидатур Коваль-Фучило, Івановської і Полянського на посаду мовного омбудсмена

Кабінет міністрів України підтвердив надходження до уряду трьох кандидатур на посаду уповноваженого із захисту державної мови, які раніше були озвучені з медіа.

Згідно з відповіддю Секретаріату Кабміну на запит агентства "Інтерфакс-Україна", на посаду уповноваженого із захисту державної мови до уряду подано три кандидатури.

Зокрема, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець подав кандидатуру філологині Олени Івановської; перша заступниця міністра культури і стратегічних комунікацій України Галина Григоренко подала кандидатуру заступника державного секретаря Кабміну Павла Полянського; віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції України Ольга Стефанішина подала кандидатуру філологині Ірини Коваль-Фучило.

Згідно із законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної" уповноваженого призначає на посаду та звільняє з посади Кабінет міністрів. Уряд призначає на цю посаду одного з кандидатів, що подаються уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Міністерством юстиції та Міністерством культури і стратегічних комунікацій. Строк каденції складає п'ять років. Особа може бути призначена на посаду уповноваженого повторно, але не може обіймати посаду втретє.

Як повідомлялося, раніше медіа стало відомо, що на посаду нового уповноваженого із захисту державної мови подано кандидатури Ірини Коваль-Фучило, Олени Івановської і Павла Полянського.

В коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" діючий мовний омбудсмен Тарас Кремінь заявив, що з ним не проводили консультації щодо можливого повторного призначення на посаду, але він був би зацікавлений в продовжені роботи.

8 липня 2020 року Кабінет міністрів призначив Креміня на 5 років на посаду мовного омбудсмена. Кремінь був поданий як кандидат на посаду від уповноваженого з прав людини. Іншими кандидатами на посаду мовного омбудсмена тоді були Світлана Броннікова (кандидат від Мінкультури) і Святослав Літинський (кандидат від Мін'юсту).

До цього, з листопада 2019 року посаду першого мовного омбудсмена обіймала Тетяна Монахова, але уже в квітні 2020 року вона достроково написала заяву на звільнення.

Теги: #кабмін #кандидатури #мовний_омбудсмен

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:36 06.05.2025
У мовного омбудсмена повідомили, що 6 працівників секретаріату захищали державу в лавах ЗСУ

У мовного омбудсмена повідомили, що 6 працівників секретаріату захищали державу в лавах ЗСУ

18:30 06.05.2025
Кабмін передбачив відображення в Реєстрі призовників відомостей про вручення військовозобовʼязаному або резервісту повістки

Кабмін передбачив відображення в Реєстрі призовників відомостей про вручення військовозобовʼязаному або резервісту повістки

17:47 06.05.2025
Кабмін перейменував і утворив ряд нових міжрегіональних управлінь Мін'юсту

Кабмін перейменував і утворив ряд нових міжрегіональних управлінь Мін'юсту

17:21 06.05.2025
Кабмін направив понад 26 млн грн на закупівлю сучасних медавтомобілів - Шмигаль

Кабмін направив понад 26 млн грн на закупівлю сучасних медавтомобілів - Шмигаль

16:40 05.05.2025
Кабмін схвалив Концепцію цифрової гігієни дітей дошкільного віку на 2025-2028рр

Кабмін схвалив Концепцію цифрової гігієни дітей дошкільного віку на 2025-2028рр

18:14 02.05.2025
Кабмін змінив першого заступника Мінстратегпрома і призначив заступника голови Держслужби експортного контролю

Кабмін змінив першого заступника Мінстратегпрома і призначив заступника голови Держслужби експортного контролю

18:01 02.05.2025
Кабмін затвердив положення про держагентство "ПлейСіті" в сферах азартних ігор та лотерей

Кабмін затвердив положення про держагентство "ПлейСіті" в сферах азартних ігор та лотерей

15:25 01.05.2025
Кремінь: Я готовий і надалі працювати мовним омбудсменом

Кремінь: Я готовий і надалі працювати мовним омбудсменом

11:35 01.05.2025
Мовний омбудсмен рекомендує Раді ухвалити закон про застосування української жестової мови

Мовний омбудсмен рекомендує Раді ухвалити закон про застосування української жестової мови

10:33 01.05.2025
Мовний омбудсмен рекомендує Кабміну підготувати зміни до Виборчого кодексу щодо підтвердження володіння українською мовою кандидатами

Мовний омбудсмен рекомендує Кабміну підготувати зміни до Виборчого кодексу щодо підтвердження володіння українською мовою кандидатами

ВАЖЛИВЕ

Окупанти розстріляли трьох військовополонених ЗСУ, розпочато розслідування – Офіс генпрокурора

Дитина загинула через удар балістикою по передмістю Сум, відомо також про 6 поранених, більшість з них — діти

Зеленський привітав Мерца з обранням канцлером Німеччини

Фрідріха Мерца обрано федеральним канцлером Німеччини – ЗМІ

В Україну з російського полону повернулись 205 воїнів – Зеленський

ОСТАННЄ

У Києві на Воскресенці майже на тиждень перекриють рух трамваїв для ремонту тепломережі

Діяльність НАБУ за результатами аудиту була оцінена як помірно ефективна – звіт

Президент Німеччини Штайнмаєр призначив Мерца канцлером

Окупанти розстріляли трьох військовополонених ЗСУ, розпочато розслідування – Офіс генпрокурора

Сибіга: найближчим часом слід очікувати конкретних рішень щодо прискорення процесу фіналізації створення спецтрибуналу

Єрмак привітав тимчасову повірену у справах США в Україні з початком дипмісії

Дитина загинула через удар балістикою по передмістю Сум, відомо також про 6 поранених, більшість з них — діти

Рятувальники евакуювали 50 осіб з території Сумської області – ДСНС

Парафія костелу св. Миколая у Києві просить Зеленського посприяти передачі храму релігійній громаді

Через атаку з російського дрону загинув житель Червоного Яру Херсонської області, ще одного травмовано

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА