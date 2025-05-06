Кабмін підтвердив надходження до уряду кандидатур Коваль-Фучило, Івановської і Полянського на посаду мовного омбудсмена

Кабінет міністрів України підтвердив надходження до уряду трьох кандидатур на посаду уповноваженого із захисту державної мови, які раніше були озвучені з медіа.

Згідно з відповіддю Секретаріату Кабміну на запит агентства "Інтерфакс-Україна", на посаду уповноваженого із захисту державної мови до уряду подано три кандидатури.

Зокрема, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець подав кандидатуру філологині Олени Івановської; перша заступниця міністра культури і стратегічних комунікацій України Галина Григоренко подала кандидатуру заступника державного секретаря Кабміну Павла Полянського; віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції України Ольга Стефанішина подала кандидатуру філологині Ірини Коваль-Фучило.

Згідно із законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної" уповноваженого призначає на посаду та звільняє з посади Кабінет міністрів. Уряд призначає на цю посаду одного з кандидатів, що подаються уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Міністерством юстиції та Міністерством культури і стратегічних комунікацій. Строк каденції складає п'ять років. Особа може бути призначена на посаду уповноваженого повторно, але не може обіймати посаду втретє.

Як повідомлялося, раніше медіа стало відомо, що на посаду нового уповноваженого із захисту державної мови подано кандидатури Ірини Коваль-Фучило, Олени Івановської і Павла Полянського.

В коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" діючий мовний омбудсмен Тарас Кремінь заявив, що з ним не проводили консультації щодо можливого повторного призначення на посаду, але він був би зацікавлений в продовжені роботи.

8 липня 2020 року Кабінет міністрів призначив Креміня на 5 років на посаду мовного омбудсмена. Кремінь був поданий як кандидат на посаду від уповноваженого з прав людини. Іншими кандидатами на посаду мовного омбудсмена тоді були Світлана Броннікова (кандидат від Мінкультури) і Святослав Літинський (кандидат від Мін'юсту).

До цього, з листопада 2019 року посаду першого мовного омбудсмена обіймала Тетяна Монахова, але уже в квітні 2020 року вона достроково написала заяву на звільнення.