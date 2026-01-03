Інтерфакс-Україна
На Одещині пожежа після атаки дрона, горять землі лісництва та острів Очаківський

У дельті Дунаю у п'ятницю через атаку ворожого безпілотника спалахнула пожежа на острові Анкудинів, вогонь поширився на землі Вилківського лісництва та острів Очаківський, житлові будинки не постраждали, повідомляє пресслужба Ізмаїльської районної державної адміністрації.

"Під час повітряного нападу з використанням одного БПЛА в дельті Дунаю зайнявся очерет на острові Анкудинів. Площа пожежі становить близько 10 гектарів, а через складність місцевості доступ до осередку загоряння для екстрених служб наразі обмежений", - заявили в повідомленні.

Зазначається, що вогонь поширився на землі Вилківського лісництва Ізмаїльського надлісництва філії "Південний лісовий офіс" ДП "Ліси України", а також на острів Очаківський через гирло Анкудинове.

Житлові будинки наразі не під загрозою, вітер спрямовує полум’я в бік моря.

Ситуація знаходиться під контролем відповідних служб, які стежать за розвитком подій і готові реагувати на можливе поширення вогню.

Джерело: https://www.facebook.com/izmail.rda/posts/pfbid02Y99rMs5bNMgb9qFRTH3tetehrShP8j49TEaUDAUGhTezLEwMUh62dkd4t4uiJoskl

Теги: #одеська #атака #пожежі

