Буданов призначений керівником Офісу президента України, а Іващенко – начальником ГУР – укази

Президент України Володимир Зеленський призначив Кирила Буданова керівником Офісу президента України.

Указ глави держави № 5/2026 оприлюднений у п’ятницю ввечері.

Іншим указом № 3/2026 Буданов звільнений з посади начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Іншими указами (№ 6/2026 і № 7/2026) Олег Іващенко призначений начальником Головного управляння розвідки Міноборони України і звільнений з посади голови Служби зовнішньої розвідки України.