Міністр оборони Німеччини розглядає загальний призов як стримуючий фактор проти РФ

Фото: Kay Nietfeld / dpa

Федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що військовий призов усіх молодих чоловіків в країні надасть РФ сигнал стримування, але правляча коаліція все ще сперечається щодо реформи призову, повідомляє видання Spiegel у неділю.

"Якщо ми знову призвемо всіх чоловіків певного віку та зберемо дані всіх, хто придатний до військової служби, це також помітять у Росії. Іншими словами: це також є стримуючим фактором!" - сказав Пісторіус в коментарі газеті "Bild am Sonntag".

Він зауважив, що, попри необхідності запобігти виникненню військового стану, якщо він все ж буде запроваджений, то призупинений у 2011 році призов так чи інакше буде негайно відновлений відповідно до Основного закону. "Тоді нам потрібно знати, хто готовий до розгортання, а хто ні", - сказав міністр.

Пісторіус також назвав скасування районних військових пунктів набору, яке супроводжувалося призупиненням їхньої діяльності, серйозною помилкою. "Зараз ми будуємо нові, сучасні структури. Ми будемо готові до середини 2027 року. Тоді ми знову зможемо проводити загальнонаціональний набір", - розповів він, додавши: "Я впевнений, що ми можемо це зробити".

За даними видання, коаліція представила свої плани реформи військової служби Бундестагу у четвер. Однак між ХДС, ХСС та СДПН досі існують розбіжності – головним чином щодо того, які механізми слід запровадити, якщо для Бундесверу не знайдеться достатньо добровольців, як це передбачено законом.

Пісторіус сказав, що парламент тепер має вирішити, чи повинна бути система лотерей і наголосив, що для нього важливо, щоб добровільна участь залишалася в центрі уваги якомога довше.

Міністр має намір наполягати на тому, щоб закон про військову службу набрав чинності на початку 2026 року, і висловив оптимізм щодо угоди з парламентськими групами. "Я впевнений, що ми можемо це зробити. Усі в Бундестазі знають: Йдеться про безпеку Німеччини", - резюмував Пісторіус.