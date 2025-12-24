У Німеччині заарештували українця, екстрадованого зі Швейцарії за підозрою у диверсійній діяльності на користь РФ, – ЗМІ

Громадянин України був екстрадований зі Швейцарії до Німеччини та поміщений під варту, він підозрюється у підготовці терактів проти вантажних перевезень на замовлення Росії, інформує Tagesschau.

"Через сім місяців після викриття терактів, які, як підозрюється, були сплановані за замовленням Росії і спрямовані проти вантажних перевезень у Німеччині, чоловік, затриманий у травні в Швейцарії, був екстрадований до Німеччини. За інформацією Федеральної прокуратури, слідчий суддя Федерального суду відправив чоловіка під варту за підозрою у шпигунстві на користь Росії", - пишуть на сайті мовника.

За попередніми даними влади, обвинувачений та двоє його спільників нібито погодилися на замовлення Росії здійснити підпали та вибухи вантажних перевезень у Німеччині.

Троє українців мали відправляти з Німеччини посилки одержувачам в Україні – із вибуховими або запальними пристроями, які мали запалюватися під час транспортування. Один з них наприкінці березня відправив у Кельні дві тестові посилки, в яких, серед іншого, були GPS-трекери. Вони слугували для розвідки транспортних маршрутів.

"Згідно з результатами розслідування, замовлення на це дав чоловік, який зараз перебуває в Карлсруе, громадянин України Євген Б. Генеральний прокурор заарештував його в середині травня в швейцарському кантоні Тургау. Там він перебував під слідством, після чого був переданий до Німеччини", - йдеться у повідомленні.

Протягом останніх місяців експерти та органи влади, такі як Федеральна розвідка та Федеральне відомство з охорони конституції, неодноразово попереджали про російський саботаж та шпигунство.

Зокрема, у 2024 році авіавантажна посилка загорілася ще на землі в логістичному центрі в Лейпцигу, а не під час польоту. Посилка містила запальний пристрій, який вибухнув і підпалив вантажний контейнер.