Інтерфакс-Україна
Події
18:54 24.12.2025

У Німеччині заарештували українця, екстрадованого зі Швейцарії за підозрою у диверсійній діяльності на користь РФ, – ЗМІ

2 хв читати
У Німеччині заарештували українця, екстрадованого зі Швейцарії за підозрою у диверсійній діяльності на користь РФ, – ЗМІ

Громадянин України був екстрадований зі Швейцарії до Німеччини та поміщений під варту, він підозрюється у підготовці терактів проти вантажних перевезень на замовлення Росії, інформує Tagesschau.

"Через сім місяців після викриття терактів, які, як підозрюється, були сплановані за замовленням Росії і спрямовані проти вантажних перевезень у Німеччині, чоловік, затриманий у травні в Швейцарії, був екстрадований до Німеччини. За інформацією Федеральної прокуратури, слідчий суддя Федерального суду відправив чоловіка під варту за підозрою у шпигунстві на користь Росії", - пишуть на сайті мовника.

За попередніми даними влади, обвинувачений та двоє його спільників нібито погодилися на замовлення Росії здійснити підпали та вибухи вантажних перевезень у Німеччині.

Троє українців мали відправляти з Німеччини посилки одержувачам в Україні – із вибуховими або запальними пристроями, які мали запалюватися під час транспортування. Один з них наприкінці березня відправив у Кельні дві тестові посилки, в яких, серед іншого, були GPS-трекери. Вони слугували для розвідки транспортних маршрутів.

"Згідно з результатами розслідування, замовлення на це дав чоловік, який зараз перебуває в Карлсруе, громадянин України Євген Б. Генеральний прокурор заарештував його в середині травня в швейцарському кантоні Тургау. Там він перебував під слідством, після чого був переданий до Німеччини", - йдеться у повідомленні.

Протягом останніх місяців експерти та органи влади, такі як Федеральна розвідка та Федеральне відомство з охорони конституції, неодноразово попереджали про російський саботаж та шпигунство.

Зокрема, у 2024 році авіавантажна посилка загорілася ще на землі в логістичному центрі в Лейпцигу, а не під час польоту. Посилка містила запальний пристрій, який вибухнув і підпалив вантажний контейнер.

Теги: #німеччина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:35 24.12.2025
Німецьку ультраправу партію AfD звинувачують у збиранні інформації для Кремля - ЗМІ

Німецьку ультраправу партію AfD звинувачують у збиранні інформації для Кремля - ЗМІ

19:29 23.12.2025
У Німеччині затримали громадянина України, який підозрюється у підготовці диверсій на користь РФ

У Німеччині затримали громадянина України, який підозрюється у підготовці диверсій на користь РФ

16:53 17.12.2025
Шмигаль: Підписано низку нових домовленостей з Німеччиною на понад EUR1,2 млрд

Шмигаль: Підписано низку нових домовленостей з Німеччиною на понад EUR1,2 млрд

02:03 17.12.2025
Мерц допустив пряму військову протидію європейського контингенту в Україні у випадку вторгнення РФ - ЗМІ

Мерц допустив пряму військову протидію європейського контингенту в Україні у випадку вторгнення РФ - ЗМІ

05:12 16.12.2025
Німеччина представила 10-пунктовий план поглиблення підтримки оборони України - ЗМІ

Німеччина представила 10-пунктовий план поглиблення підтримки оборони України - ЗМІ

19:28 15.12.2025
Зараз з'явився шанс на справжній мирний процес для України - Мерц

Зараз з'явився шанс на справжній мирний процес для України - Мерц

18:06 15.12.2025
Контракти України з Німеччиною створюють основу для взаємодії всередині ЄС через залучення сусідів - Зеленський

Контракти України з Німеччиною створюють основу для взаємодії всередині ЄС через залучення сусідів - Зеленський

15:25 15.12.2025
Українська Frontline Robotics та Quantum Systems створять у Німеччині СП з виробництва дронів

Українська Frontline Robotics та Quantum Systems створять у Німеччині СП з виробництва дронів

21:46 12.12.2025
У Мерца підтвердили візит Зеленського на зустріч з європейськими лідерами

У Мерца підтвердили візит Зеленського на зустріч з європейськими лідерами

05:32 06.12.2025
Бундестаг Німеччини спростив депортації іноземців та запровадив жорсткіші правила набуття громадянства

Бундестаг Німеччини спростив депортації іноземців та запровадив жорсткіші правила набуття громадянства

ВАЖЛИВЕ

Колектив агентства "Інтерфакс-Україна" вітає вас із Різдвом Христовим!

Ми просимо миру для України і боремось за це – Зеленський у Святвечір

Зеленський у Святвечір: Попри всі біди, які принесла Росія, вона не здатна окупувати наше українське серце

РФ намагається виводити свої енергетичні компанії з-під дії санкцій - розмова Зеленського з керівником СЗР

Оборона Мирнограда поповнена додатковими силами та засобами, логістичні "коридори" до західної частини міста посилені новими підрозділами - ДШВ

ОСТАННЄ

У Харкові пожежа через ворожий удар - мер

Двох людей поранено у Сумській громаді через ворожу атаку з дрону - прокуратура

ЮНІСЕФ передав на Донеччину 14 генераторів та генераторних комплексів великої потужності – ОВА

Кабмін відсторонив голову Держлікслужби Ісаєнка

"Укренерго" в четвер застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

Колектив агентства "Інтерфакс-Україна" вітає вас із Різдвом Христовим!

Відновлюватися після атак стає дедалі складніше, бо в нас закінчується обладнання, – СЕО ДТЕК

У Харкові зафіксовано влучання "Молнії", без постраждалих - влада

За польотом Санта-Клауса навколо Землі стежать тисячі користувачів по всьому світу в реальному часі

Створення при Кабміні Нацкоординатора по боротьбі з організованою злочинністю усуне розпорошеність повноважень в цій сфері – експерт

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА