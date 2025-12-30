Інтерфакс-Україна
08:35 30.12.2025

Окупанти за добу втратили 1 220 осіб та 120 од. спецтехніки - Генштаб

Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони за добу ліквідували 1 220 окупантів, 5 танків, 19 артсистем, 4 бронемашини, 400 БПЛА, а також 120 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком вівторка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.12.25 орієнтовно особового складу – близько 1 206 910 (+1 220) осіб, танків – 11 477 (+5) од., бойових броньованих машин – 23 841 (+4) од., артилерійських систем – 35 589 (+19) од., РСЗВ – 1 582 (+1) од., засоби ППО /– 1 264 (+0) од., літаків – 434 (+0) од., гелікоптерів – 347 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 96 932 (+400) од., крилаті ракети – 4 136 (+0) од., кораблі / катери – 28 (+0) од., підводні човни – 2 (+0) од., автомобільна техніка та автоцистерни – 72 010 (+119) од., спеціальна техніка – 4 031 (+1) од", - йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

