Шмигаль провів переговори з Пісторіусом

Фото: https://www.facebook.com/dshmyhal

Міністр оборони України Денис Шмигаль у Лондоні провів зустріч із федеральним міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

"Подякував за співорганізацію зустрічі Контактної групи з питань оборони України, а також значущий внесок Німеччини в зміцнення обороноздатності України. Зокрема, особливо важлива ініціатива "deep strike" обсягом у 300 млн євро, які Німеччина виділяє для закупівлі дальнобійних дронів в Україні", - написав Шмигаль у Telegram-каналі у середу.

Він подякував також за рішення про поставку в Україну двох систем протиповітряної оборони Patriot американського виробництва.