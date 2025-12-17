Інтерфакс-Україна
09:31 17.12.2025

Міноборони подало в уряд документи для запуску Defence City з 5 січня

Міноборони подало в уряд документи для запуску Defence City з 5 січня
Міністерство оборони України подало на розгляд Кабінету міністрів України пакет нормативних актів, що має забезпечити запуск з 5 січня 2026 року спеціального правового режиму Defence City – інструменту державної підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу.

"Очікується, що Defence City сприятиме як розвитку українських провідних підприємств оборонної промисловості, так і відкриє шлях до спільних з нашими партнерами виробництв і технологічного трансферу. Очікуємо на ухвалення відповідних рішень вже на найближчому засіданні Уряду", - повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль в Телеграм у середу.

В Міноборони зазначають, що модель розвитку оборонно-промислового комплексу Defence City базується на ідеї податкової підтримки в обмін на розвиток виробництва, модернізації, нових технологій та досліджень та дозволяє швидше реагувати на потреби фронту та залучати міжнародні інвестиції.

Як повідомлялось, 21 серпня Рада в другому читанні та в цілому підтримала законопроєкти №13420 (зміни у Податковий кодекс) та №13421 (зміни у Митний кодекс) для реалізації концепції Defence City. Ними передбачено, що правовий режим Defence City запроваджується до 1 січня 2036 року (або до вступу України в ЄС), замість переліку підприємств ОПК створюється реєстр Defence City під управлінням Міноборони.

Передбачається також, що частка кваліфікованого доходу резидента має становити від 75% (для літакобудування — від 50%)

Також передбачені кілька інструментів підтримки: податкові пільги (звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування, земельного, нерухомого та екоподатку), спрощені митні процедури та експортний контроль товарів військового призначення, можливість встановлення НБУ особливостей валютного нагляду, підтримка релокації та підвищення безпеки виробничих потужностей.

В жовтні в Державній податковій службі України повідомили, що підприємства-резиденти спецрежиму Defence City не сплачуватимуть земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки до 1 січня 2036 року, або до року вступу України до Європейського Союзу. "Звільнення застосовується з наступного місяця після отримання такого статусу і до завершення місяця, в якому його припинено… Такі особливості передбачено законом №4577 (щодо підтримки підприємств ОПК - ІФ-У), яким внесено зміни до Податкового кодексу України. Закон набрав чинності 05.10.2025, нові правила діятимуть до 1 січня 2036 року, але не пізніше року вступу України до Євросоюзу", - пояснюється в повідомленні.

У разі втрати статусу резидента Defence City втрачається право на звільнення від сплати податків; до 20 числа наступного місяця після втрати статусу потрібно подати уточнюючу податкову декларацію із земельного податку та податку на нерухомість та сплатити податкові зобов’язання та пеню; пеня нараховується з першого звітного періоду, коли статус було втрачено, без застосування строків давності.

Теги: #міноборони #шмигаль #defence_city

