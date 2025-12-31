Міноборони розповіло про шість основних досягнень спільного Центру Україна-НАТО з аналізу, підготовки та освіти

Міністерство оборони України відзвітувало про шість основних досягнень спільного Центру Україна-НАТО з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) за перший рік роботи, зокрема у інноваціях, долученні України до навчань НАТО, в аналітиці та цифровізації, в медичному забезпеченні, залученні українських компаній та взаємосумісності.

"JATEC став першою спільною цивільно-військовою організацією в структурі НАТО, створеною для системного аналізу російсько-української війни та впровадження змін у стратегічному плануванні, оборонній політиці, підготовці військ і спільних операціях", - йдеться у повідомленні на сайті Міноборони у середу, де наводяться шість основних досягнень Центру за перший рік роботи з лютого 2025р.

1. Інновації та розвиток бойових спроможностей.

У рамках Програми робіт JATEC у 2025 році було проведено 15-й, 16-й та 17-й NATO Innovation Challenge спільно з Об’єднаним Командуванням з трансформації, у межах яких вперше в історії відносин України та НАТО було забезпечено повний цикл супроводу інноваційних технологічних рішень: від концепції, бойового застосування і до технічних рекомендацій. NATO Innovation Challenges були спрямовані на пошук рішень з протидії КАБам, FPV-дронам з оптоволоконним каналом управління та забезпечення медичної допомоги й евакуації поранених у зоні вогневого ураження.

Крім цього, триває робота щодо запуску Інноваційного Хабу JATEC, який має об’єднати усі технологічні зусилля Центру та стати містком між українськими стейкхолдерами (Міноборони, Brave1, ЗСУ) та НАТО (DIANA, STO, інноваційні установи НАТО).

У напрямі протидії повітряним загрозам визначено три інноваційні рішення:

ШІ-рішення з наведення БпЛА на повітряні цілі від Alta Ares, дрон-перехоплювач від Tytan та концепція "стіни дронів" від Atreyd. Компанією Alta Ares отримано підтвердження бойових уражень БпЛА типу Shaheed, "Гербера" та SuperCam.

Для протидії FPV-дронам з оптоволоконним каналом управління відібрано три перспективні рішення: бюджетний тривимірний радар від KMB Telematics Inc. (Канада), автономна протидронова турель з ШІ від Sentradel (США) та автоматизована турель від DONS (Україна). Для рішень по протидії КАБам та FPV-дронам організовано серію польових випробувань в Україні, Франції та Польщі.

2. Долучення України до навчань НАТО з колективної оборони.

JATEC започаткував ініціативу з інтеграції української експертизи у процеси планування, проведення та оцінювання навчань НАТО з колективної оборони. Вперше Північноатлантична Рада ухвалила рішення щодо участі українських представників у командно-штабних навчаннях LOYAL DOLOS 25 (за статтею 5 Альянсу), спрямованих на підготовку штабів корпусного рівня. Також представник України вперше взяв участь у засіданні Ради з планування Програми військової підготовки та навчань НАТО.

Крім цього, вперше в історії НАТО Військово-Морські сили Збройних сил України очолили планування, координацію та управління силами OPFOR під час навчань REPMUS / Dynamic Messenger 25, які відбулися у вересні в Португалії. Навчання враховували сучасні тенденції морської війни та передбачали координацію різних типів платформ; при цьому українська військова система ситуаційної обізнаності DELTA була використана як основний інструмент управління об’єднаною командою країн-учасниць.

3. Аналітика і цифровізація.

Протягом 2025 року зусилля у сфері цифровізації були спрямовані на досягнення переваги в застосуванні алгоритмів штучного інтелекту і машинного навчання (ШІ/МН). У 2025 році Силам оборони України передані ШІ/МН-моделі для тестування на реальних даних ефективності вогневого контуру, точності ідентифікації цілей, аналізу великих масивів даних та прогнозування загроз критичній інфраструктурі.

4. Медичне забезпечення.

Минулого року було проведено чотири експертні зустрічі за напрямами антимікробна резистентність (AMR), евакуація поранених (CASEVAC), психічне здоров’я та догляд за обширними кровотечами (NCH). За їх результатами розроблено рекомендації для України та НАТО з метою посилення цих напрямів.

Особливе місце мала експертна зустріч щодо евакуації поранених (CASEVAC), в ході якої були розглянуто основні загрози, які виникають під час евакуації поранених з поля бою в умовах сучасної війни. Ця зустріч стала фундаментом для організації 17-го NATO Innovation Challenge: медична допомога в умовах сучасних бойових дій.

За медичним напрямом відібрано три інноваційні рішення: система безперервної замісної ниркової терапії (розробник – Qidni Labs Inc.), вакуумний інфузор для дозованого введення препаратів (розробник – MonuMedical LLC) та система моніторингу життєвих показників військовослужбовця на полі бою (розробник – Ixana).

5. Залучення українських компаній.

У рамках реалізації Програми робіт, JATEC вперше залучив українські компанії до проведення спільних з НАТО досліджень, аналітичної роботи та інноваційної діяльності. Як наслідок, вперше в історії було ініційовано контрактування українських компаній з Об’єднаним Командуванням НАТО з трансформацій для проведення досліджень в інтересах України та Альянсу.

6. Взаємосумісність

Дорожня карта взаємосумісності Україна-НАТО є механізмом військової інтеграції та політичним інструментом, який посилює мультидоменну співпрацю з Альянсом. У 2025 році JATEC розробив та узгодив плани сприяння з реалізації чотирьох пріоритетних вимог взаємосумісності: вивчення та впровадження досвіду, розвитку сил резерву, медичного забезпечення, професійної військової освіти та підготовки. Участь JATEC у координаційних заходах із реалізації Дорожньої карти взаємосумісності дозволила посилити міжінституційну взаємодію та виконати низку завдань, пов’язаних із цими вимогами.

Як повідомлялося, JATEC створено та запущено 17 лютого 2025р., об’єднує представників України і держав-членів Альянсу, які працюють в єдиному середовищі, спираючись на реальний бойовий досвід та актуальні загрози. У центрі вони вперше мають рівний статус, користуючись однаковими правами, перевагами та можливостями.

Через діяльність JATEC відбувається спільний розвиток інновацій, необхідних для сучасного поля бою, а також адаптація процесів оборонного планування НАТО до умов конфлікту високої інтенсивності.