Шмигаль повідомив про новий експериментальний проєкт щодо АТ "Мотор Січ" для його релокації та відновлення

Фото: https://t.me/Denys_Smyhal

Міністр оборони Денис Шмигаль повідомив про пакет рішень, ухвалених Кабінетом міністрів у вівторок, зокрема про нові умови з релокації та швидкого відновлення виробничих потужностей українських виробників зброї, в тому числі АТ "Мотор-Січ" (Запоріжжя).

"Сьогодні Уряд за поданням Міністерства оборони ухвалив пакет рішень для зміцнення оборонної індустрії України. Ідеться про нові умови з релокації та швидкого відновлення виробничих потужностей українських зброярів", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

За його словами, наразі започатковується новий експериментальний проєкт щодо АТ "Мотор Січ" для відновлення та . "Прискорюємо проєктування нових об’єктів підприємства. Забезпечуємо їх водою, газом, теплом та електрикою за спрощеною процедурою. Даємо можливість створювати допоміжну інфраструктуру для безперервної роботи релокованих потужностей. Гарантуємо захищеність чутливої безпекової інформації", - навів він основні пункти рішень стосовно "Мотор Січі".

"Все це активізує відновлення та створення нових об’єктів "Мотор Січі" для виконання державних оборонних контрактів у режимі 24/7", - запевнив міністр.

"Конкретизуємо умови, критерії та механізми надання фінансової державної підтримки оборонним підприємствам. Зокрема, щодо часткової компенсації процентних і лізингових платежів", - додав Шмигаль.