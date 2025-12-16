Шмигаль за результатами "Рамштайн" розповів про нові зобов'язання партнерів щодо підтримки України

Фото: Денис Шмигаль /t.me/Denys_Smyhal

Міністр оборони Денис Шмигаль за підсумками 32-го засідання у форматі "Рамштайн" оголосив про "важливі зобов’язання" від партнерів щодо довгострокової підтримки України.

"У 2025 році партнери взяли на себе зобов’язання спрямувати майже 5 млрд доларів на українське оборонне виробництво та ще близько 5 мільярдів – на закупівлю американського озброєння для України. Обидва показники стали рекордними, і ми прагнемо підтримувати таку динаміку у 2026 році", - написав він у соцмережах.

Зокрема, Шмигаль повідомив, що Німеччина зобов'язалася виділити 11,5 млрд євро у 2026 році на підтримку оборони України. Фокус - ППО, БпЛА, артилерійські постріли. Крім того, Україні вже передані нові системи Patriot та IRIS-T.

Велика Британія оголосила про посилення спроможностей ППО України на суму 600 млн фунтів стерлінгів за рахунок заморожених активів РФ, коштів партнерів та власного бюджету загалом у 2025 році.

Канада виділяє додаткові 30 млн канадських доларів на українські дрони, надасть ракети AIM-9, обіцяє поставки електрооптичних сенсорів та іншої військової допомоги.

Нідерланди, як вже раніше повідомляв уряд, надає 700 млн євро на БпЛА, зокрема 400 млн євро на вироби українського виробництва.

Чорногорія заявила, що готує внесок у PURL та фонд NSATU на підтримку України.

Данія оголосила новий внесок у PURL з фокусом на авіаційні спроможності України, також передає 29 пакет підтримки на 250 млн євро (дрони, ППО та підтримка української авіації).

Естонія продовжить підтримку України на рівні не менш ніж 0,25% ВВП (142 млн євро), внесок в IT-коаліцію розміром в 9 млн євро.

Латвія також продовжить підтримку України на рівні не менш ніж 0,25% ВВП (110 млн євро) - фокус на БпЛА, РЕБ, PURL.

Литва виділить понад 220 млн євро у 2026 році на військову підтримку України на рівні не менш ніж 0,25% ВВП, зокрема внески на PURL, програму Patriot для України, "Чеську ініціативу" та Коаліцію розмінування

Люксембург обіцяє 100 млн євро у 2026 на підтримку України та другий внесок розміром у 15 млн євро на PURL.

Нова Зеландія, як вже оголошувалося, надасть 15 млн доларів на PURL.

Норвегія, як повідомляли раніше в уряді, виділить близько 7 млрд доларів загальної військової допомоги Україні у 2026 році, зробить внески на підтримку американських систем ППО та "Чеську ініціативу".

Польща здійснює поставки 155-мм снарядів, готує реалізацію спільних з Україною проєктів у межах SAFE.

Португалія робить внесок у "Чеську ініціативу" та 10 млн євро на БпЛА.

Чехія оголосила, що у межах "Чеської ініціативи" на 2026 рік вже профінансовано постачання 760 тис. артилерійських снарядів.