18:28 23.12.2025

Міноборони оновлює систему реабілітації поранених воїнів – Шмигаль

Одним з ключових пріоритетів Міністерства оборони України лишається комплексне оновлення системи реабілітації для українських захисників, заявив міністр оборони Денис Шмигаль.

"Розробляємо програму інфраструктурного оновлення госпітальної мережі. Потреба у фінансуванні модернізації реабілітаційних госпіталів становить близько 8 млрд грн. У 2026 році плануємо інвестувати понад 700 млн грн з державного бюджету в розвиток військових шпиталів. Ідеться про завершення вже розпочатих проєктів, розробку проєктної документації та запуск нового будівництва", - написав Шмигаль в телеграм-каналі.

Водночас, наголосив він, ведеться активне залучення до таких проєктів міжнародних партнерів. Так, уже понад рік у межах пакета комплексної допомоги НАТО реалізується проєкт "РЕНОВАТОР", сфокусований на п’яти ключових закладах. Завдяки йому відбувається інфраструктурне оновлення, закупівля сучасного обладнання та навчання медичного персоналу. У проєкті акумульовано вже 80 млн євро (при потребі у 200 млн євро).

Також міністр провів розмову зі спеціальною представницею Канади з питань відбудови України Христею Фріланд.

"Розраховуємо на активну участь Канади у підтримці проєктів, які спрямовані на відновлення військовослужбовців. Закликаємо міжнародних партнерів долучатися до проєкту "РЕНОВАТОР" або реалізовувати інші ініціативи з розвитку реабілітаційних закладів. Разом формуємо систему, яка гідно підтримує захисників України", - резюмував Шмигаль.

Теги: #міноборони #шмигаль

