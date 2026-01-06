Стрілянина та зенітний вогонь зафіксовані біля президентського палацу Венесуели у Каракасі - ЗМІ

У столиці Венесуели Каракасі в понеділок увечері за місцевим часом було чути постріли поблизу президентського палацу Мірафлорес, а в нічному небі спостерігався зенітний вогонь по безпілотниках, повідомляє CNN.

Відео, підтверджене каналом, показує спалахи вогню над містом, а на окремих записах чути постріли на тлі повідомлень про плутанину між підрозділами безпеки. Один з жителів міста, який спілкувався з CNN на умовах анонімності, повідомив, що стрілянину чули поблизу проспекту Урданета, поруч із президентським палацом.

Міністерство зв’язку та інформації Венесуели заявило, що поліція відкривала вогонь по безпілотниках, які "літали без дозволу". У заяві також зазначено: "Жодної конфронтації не було, і вся країна абсолютно спокійна".

"Стрілянина могла бути пов’язана з плутаниною між різними групами безпеки, що діють поблизу палацу. Член однієї з таких груп, яка називається colectivos, повідомив після інциденту: "Було непорозуміння, ситуація зараз під контролем"", - йдеться в повідомленні.

Чиновник Білого дому США зазначив, що Вашингтон уважно стежить за повідомленнями про стрілянину у Венесуелі, але підкреслив, що США лишаються не причетними.