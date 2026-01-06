Інтерфакс-Україна
08:31 06.01.2026

Генштаб зафіксував впродовж доби 191 бойове зіткнення

Генштаб зафіксував впродовж доби 191 бойове зіткнення
Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 191 бойове зіткнення. Про це ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 вівторка.

"За уточненою інформацією, вчора противник завдав трьох ракетних та 65 авіаційних ударів, застосував дев’ять ракет та скинув 194 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 3808 обстрілів, зокрема 101— із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6864 дронів-камікадзе", - повідомляє Генштаб

 

