Міністр оборони Німеччини оголосив про додаткову військову допомогу Україні на понад EUR2 млрд

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, який співголовує на 31-му засіданні Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") разом з британським колегою Джоном Гілі, повідомив про подальшу військову підтримку України, зокрема в області ППО.

"Ми продовжимо та розширимо нашу підтримку України. З новими контрактами Німеччина надасть додаткову підтримку на суму понад 2 мільярди євро. Це включно з пакетом на загальну суму 500 мільйонів доларів. Пакет стосується низки нагальних потреб України. Він містить системи протиповітряної оборони, перехоплювачі Patriot, радіолокаційні системи, а також високоточні артилерійські ракети та боєприпаси", – сказав він, відкриваючи "Рамштайн".

Пісторіус наголосив, що Німеччина продовжить зміцнювати протиповітряну оборону України завдяки новим контрактам на постачання ще двох систем протиповітряної оборони ІRІS-T, включаючи велику кількість керованих ракет, а також переносних ракет ППО.

"Ми постачатимемо високоякісні протитанкові засоби, засоби зв’язку, а також переносні зенітні ракетні комплекси", - додав він.

Крім того, Німеччина також розпочне комплексний проєкт модернізації систем озброєння, які вже поставлені в Україну, та продовження терміну їхньої служби.

"Це гарантує, що системи озброєння, які ми постачаємо, адаптовані до змінних реалій поля бою та можуть продовжувати надійно та ефективно використовуватися збройними силами України", - заявив міністр.

Водночас, як зазначив Пісторіус, Німеччина продовжуватимемо розширювати співпрацю між німецькою та українською оборонною промисловістю.

"Ми підкреслимо цей намір, уклавши меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці в оборонній промисловості, який буде підписаний Денисом (міністр оборони Шмигаль – ІФ-У) та мною після цієї зустрічі", - повідомив Пісторіус.