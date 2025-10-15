Інтерфакс-Україна
Події
17:41 15.10.2025

Міністр оборони Німеччини оголосив про додаткову військову допомогу Україні на понад EUR2 млрд

2 хв читати
Міністр оборони Німеччини оголосив про додаткову військову допомогу Україні на понад EUR2 млрд

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, який співголовує на 31-му засіданні Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") разом з британським колегою Джоном Гілі, повідомив про подальшу військову підтримку України, зокрема в області ППО.

"Ми продовжимо та розширимо нашу підтримку України. З новими контрактами Німеччина надасть додаткову підтримку на суму понад 2 мільярди євро. Це включно з пакетом на загальну суму 500 мільйонів доларів. Пакет стосується низки нагальних потреб України. Він містить системи протиповітряної оборони, перехоплювачі Patriot, радіолокаційні системи, а також високоточні артилерійські ракети та боєприпаси", – сказав він, відкриваючи "Рамштайн".

Пісторіус наголосив, що Німеччина продовжить зміцнювати протиповітряну оборону України завдяки новим контрактам на постачання ще двох систем протиповітряної оборони ІRІS-T, включаючи велику кількість керованих ракет, а також переносних ракет ППО.

"Ми постачатимемо високоякісні протитанкові засоби, засоби зв’язку, а також переносні зенітні ракетні комплекси", - додав він.

Крім того, Німеччина також розпочне комплексний проєкт модернізації систем озброєння, які вже поставлені в Україну, та продовження терміну їхньої служби.

"Це гарантує, що системи озброєння, які ми постачаємо, адаптовані до змінних реалій поля бою та можуть продовжувати надійно та ефективно використовуватися збройними силами України", - заявив міністр.

Водночас, як зазначив Пісторіус, Німеччина продовжуватимемо розширювати співпрацю між німецькою та українською оборонною промисловістю.

"Ми підкреслимо цей намір, уклавши меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці в оборонній промисловості, який буде підписаний Денисом (міністр оборони Шмигаль – ІФ-У) та мною після цієї зустрічі", - повідомив Пісторіус.

Теги: #пісторіус #рамштайн

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:03 15.10.2025
Шмигаль на "Рамштайні" закликав партнерів допомогти в покритті половини оборонних потреб на 2026 р. та терміново передати додаткові системи ППО

Шмигаль на "Рамштайні" закликав партнерів допомогти в покритті половини оборонних потреб на 2026 р. та терміново передати додаткові системи ППО

17:38 15.10.2025
Союзники по НАТО підтвердили подальше збільшення інвестицій в оборону та нарощування виробництва

Союзники по НАТО підтвердили подальше збільшення інвестицій в оборону та нарощування виробництва

17:31 15.10.2025
Шмигаль на "Рамштайні" назвав пріоритети на 2025-26 рр.: PURL, українська зброя, далекобійна артилерія

Шмигаль на "Рамштайні" назвав пріоритети на 2025-26 рр.: PURL, українська зброя, далекобійна артилерія

17:17 15.10.2025
Гілі: За 8 місяців роботи "Рамштайну" під керівництвом Лондона та Берліна взято зобов’язань на 50 млрд фунтів стерлінгів

Гілі: За 8 місяців роботи "Рамштайну" під керівництвом Лондона та Берліна взято зобов’язань на 50 млрд фунтів стерлінгів

13:03 10.09.2025
Шмигаль провів переговори з Пісторіусом

Шмигаль провів переговори з Пісторіусом

18:37 09.09.2025
Перші пускові установки двох систем Patriot, які Німеччина зобов'язалася поставити, вже передано Україні - Пісторіус

Перші пускові установки двох систем Patriot, які Німеччина зобов'язалася поставити, вже передано Україні - Пісторіус

17:45 09.09.2025
Пісторіус на "Рамштайні": Німеччина започаткує нову ініціативу "deep strike" та посилить підтримку закупівлі безпілотників дальньої дії

Пісторіус на "Рамштайні": Німеччина започаткує нову ініціативу "deep strike" та посилить підтримку закупівлі безпілотників дальньої дії

16:35 21.07.2025
Шмигаль та Пісторіус обговорили фінансові та військові потреби України, зокрема посилення ППО та розширення виробництва дронів

Шмигаль та Пісторіус обговорили фінансові та військові потреби України, зокрема посилення ППО та розширення виробництва дронів

16:13 21.07.2025
Перші профінансовані Німеччиною українські далекобійні дрони будуть доставлені ЗСУ протягом наступних кількох днів - Пісторіус

Перші профінансовані Німеччиною українські далекобійні дрони будуть доставлені ЗСУ протягом наступних кількох днів - Пісторіус

16:01 21.07.2025
Німеччина сприятиме якнайшвидшому наданню Україні п'яти систем Patriot - Пісторіус

Німеччина сприятиме якнайшвидшому наданню Україні п'яти систем Patriot - Пісторіус

ВАЖЛИВЕ

Рютте: НАТО надасть "Рамштайну" всю необхідну підтримку

Гілі: За 8 місяців роботи "Рамштайну" під керівництвом Лондона та Берліна взято зобов’язань на 50 млрд фунтів стерлінгів

Рютте: Більше половини союзників по НАТО долучилися до ініціативи PURL

Жодних скорочень виплат військовим у 2026 році не буде - нардеп

Керівник СЗР доповів щодо російського плану військової експлуатації території Білорусі - Зеленський

ОСТАННЄ

Норвегія планує виділити 2 млрд норвезьких крон на придбання військової техніки для України у 2026 р.

McDonald’s відкрив 49-й ресторан у Києві

Рютте: НАТО надасть "Рамштайну" всю необхідну підтримку

Найпопулярнішими професіями серед зарахованих аспірантів є комп'ютерні науки, економіка і медицина

Геґсет: Під керівництвом Трампа війні РФ проти Україні буде покладено край

Якщо Кремль не зупинити, гібридна агресія проти ЄС і НАТО буде лише посилюватись, – Буданов

Глава Пентагону на "Рамштайні": Настав час для всіх країн НАТО перейти від слів до дій та інвестувати в PURL

Брюссель передає Києву 4 карети швидкої допомоги - Кличко

Через Дунай підводним способом: ліквідовано схему незаконного перетину кордону ухилянтами

Уряд затвердив постанову про передачу розробок Міноборони у серійне виробництво перевіреним компаніям

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА