Засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться у вівторок, у ньому візьме участь Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у вівторок, 16 грудня, візьме участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").

Як повідомляє пресслужба НАТО, у вівторок Рютте візьме участь у віртуальному засіданні Контактної групи з питань оборони України.

"У вівторок, 16 грудня 2025 року, Генеральний секретар НАТО пан Марк Рютте відвідає віртуальне засідання Контактної групи з питань оборони України", - йдеться в повідомленні.

У штаб-квартирі НАТО не передбачено можливості для присутності ЗМІ.

Раніше проведення 32-го засідання Контактної групи в форматі "Рамштайн" готувалося на 3 грудня, про що повідомляв міністр оборони України Денис Шмигаль.

Під час 31-го засідання у форматі "Рамштайн" у середині жовтня було домовлено про подальші пакети підтримки України, зокрема партнери зробили нові внески в ініціативу PURL на загальну суму щонайменше $422 млн. Крім того, Шмигаль повідомив про нові внески на закупівлю з української індустрії на $715 млн. Також партнери оголосили про нові пакети військової допомоги: Швеція – $8 млрд на безпекову допомогу Україні у 2026–2027 рр.; Чехія – новий пакет на $72 млн; Канада – $20 млн на зимове спорядження та компоненти до ракет; Португалія – $12 млн у британський фонд закупівлі озброєння для України IFU; Фінляндія готує 13-й пакет військової допомоги.