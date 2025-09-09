Інтерфакс-Україна
Події
17:45 09.09.2025

Пісторіус на "Рамштайні": Німеччина започаткує нову ініціативу "deep strike" та посилить підтримку закупівлі безпілотників дальньої дії

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, який співголовує на 30-му засіданні Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") разом з британським колегою Джоном Гілі, повідомив про започаткування нову ініціативу "deep strike" та посилення німецької підтримки у закупівлі безпілотників дальньої дії з оборонною промисловістю України.

"Німеччина започаткує нову ініціативу "deep strike" та посилить свою підтримку закупівлі безпілотників дальньої дії з оборонною промисловістю України. В рамках цієї ініціативи ми укладаємо низку контрактів з українськими підприємствами на загальну суму 300 мільйонів євро", - сказав він, відкриваючи засідання у форматі "Рамштайн".

За словами міністра, зазначені контракти передбачають поставку кількох тисяч безпілотників дальньої дії різних типів українського виробництва. Контракти "є гнучкими і містять опції щодо збільшення кількості", - додав Пісторіус.

30-те засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн") у гібридному форматі стартувало у вівторок ввечері. У Лондоні присутні міністр оборони Великої Британії Джон Гілі разом з німецьким колегою Борисом Пісторіусом, генсек НАТО Марк Рютте та міністр оборони України Денис Шмигаль. Інші учасники приєдналися до зустрічі онлайн.

Раніше міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що з командою відомства прибув в Лондон на засідання Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн", також запланована низка перемовин з урядовцями країн-партнерів і приватними виробниками.

Теги: #пісторіус #рамштайн #deep_strikes

