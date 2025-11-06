Інтерфакс-Україна
Події
11:11 06.11.2025

CCО уразили Волгоградський НПЗ

1 хв читати
CCО уразили Волгоградський НПЗ
Фото: ССО

(оновлена)

Сили спеціальних операцій (ССО) разом з іншими складовими Сил оборони України у ніч проти 6 листопада уразили Волгоградський нафтопереробний завод, один із крупних НПЗ Росії з потужністю понад 15 млн тон нафти на рік, повідомила пресслужба ССО.

"У ніч на 6 листопада підрозділи Deep strike Сили спеціальних операцій разом з іншими складовими Сил оборони України уразили Волгоградський нафтопереробний завод", - йдеться у повідомленні ССО у телеграм у четвер.

Зазначається, що Волгоградський нафтопереробний завод відносять до найкрупніших у РФ, його потужність понад 15 млн тон нафти на рік, що складає майже 6 відсотків усієї нафтопереробки країни агресора.

"Від початку року підприємство неодноразово зазнавало українських "кінетичних санкцій". Востаннє далекобійні дрони ССО досягали Волгоградський НПЗ 18 вересня, після чого завод призупиняв свою роботу", - йдеться в повідомленні ССО.

Теги: #ссо #нпз #deep_strikes

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:58 04.11.2025
ССО повідомляє про розвідку та знищення ворога спецпризначенцями в Покровську

ССО повідомляє про розвідку та знищення ворога спецпризначенцями в Покровську

11:14 03.11.2025
Сили оборони уразили Саратовський НПЗ та низку об'єктів логістики армії рф – Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили Саратовський НПЗ та низку об'єктів логістики армії рф – Генштаб ЗСУ

14:46 29.10.2025
Генштаб ЗСУ: Сили оборони України уразили в Росії два НПЗ та один газопереробний завод

Генштаб ЗСУ: Сили оборони України уразили в Росії два НПЗ та один газопереробний завод

12:38 27.10.2025
ССО знищили прифронтовий склад палива окупантів та нафтобазу

ССО знищили прифронтовий склад палива окупантів та нафтобазу

22:24 24.10.2025
Ще один НПЗ Росії частково зупинив роботу після атаки дрона - ЗМІ

Ще один НПЗ Росії частково зупинив роботу після атаки дрона - ЗМІ

15:03 23.10.2025
Сили оборони України уразили НПЗ "Рязанський" та склад боєприпасів на Бєлгородщині – Генштаб ЗСУ

Сили оборони України уразили НПЗ "Рязанський" та склад боєприпасів на Бєлгородщині – Генштаб ЗСУ

08:55 21.10.2025
Бійці ССО знищили ворожі штурмові групи на півночі Слобожанщини

Бійці ССО знищили ворожі штурмові групи на півночі Слобожанщини

18:03 17.10.2025
Сили спеціальних операцій уразили нафтобазу та ФДКУ комбінат "Гвардійський" в Криму

Сили спеціальних операцій уразили нафтобазу та ФДКУ комбінат "Гвардійський" в Криму

17:45 09.09.2025
Пісторіус на "Рамштайні": Німеччина започаткує нову ініціативу "deep strike" та посилить підтримку закупівлі безпілотників дальньої дії

Пісторіус на "Рамштайні": Німеччина започаткує нову ініціативу "deep strike" та посилить підтримку закупівлі безпілотників дальньої дії

09:32 08.09.2025
Засоби Deep Strike уразили на території РФ 60 цілей у серпні – Сирський

Засоби Deep Strike уразили на території РФ 60 цілей у серпні – Сирський

ВАЖЛИВЕ

Росія знову атакувала залізничну інфраструктуру прифронтових громад, є затримки у графіках руху – Мінрозвитку

Повітряні сили ЗСУ: знешкоджено 108 ворожих БпЛА, є влучання на 13 локаціях

Генштаб зафіксував впродовж доби 276 бойових зіткнень

Зеленський: Продовжуємо знищення окупанта у Покровську

"Укренерго" в четвер обмежуватиме електроспроживання в усіх регіонах з 8:00 до 22:00

ОСТАННЄ

На Донеччині 10 людей зазнали поранень через російські обстріли

Поліція Києва розшукує начальника відділення Дарницького управління поліції

РФ атакувала енергоінфраструктуру на Харківщині та Чернігівщині, є відключення

ГУР: Рух спротиву "Свобода Росії" на території держави-агресорки спалив десятки локомотивів, якими перевозились військові вантажі

На Волині відпрацювали дії під час паводків: спільні навчання УЧХ, ДСНС і польських служб

ПАР розслідує, як її 17 громадян стали найманцями РФ на війні в Україні

"Мадяр" Бровді: В окупованому Донецьку знищено базу зберігання і запуску "шахедів"

Зеленський: Настав час прийняти рішення щодо російських заморожених активів

Рада ЄС і Європарламент попередньо домовилися про стимулювання інвестицій в оборону

Аеропорт Ганновера призупиняв роботу через дрон – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА