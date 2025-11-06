CCО уразили Волгоградський НПЗ

Фото: ССО

(оновлена)

Сили спеціальних операцій (ССО) разом з іншими складовими Сил оборони України у ніч проти 6 листопада уразили Волгоградський нафтопереробний завод, один із крупних НПЗ Росії з потужністю понад 15 млн тон нафти на рік, повідомила пресслужба ССО.

"У ніч на 6 листопада підрозділи Deep strike Сили спеціальних операцій разом з іншими складовими Сил оборони України уразили Волгоградський нафтопереробний завод", - йдеться у повідомленні ССО у телеграм у четвер.

Зазначається, що Волгоградський нафтопереробний завод відносять до найкрупніших у РФ, його потужність понад 15 млн тон нафти на рік, що складає майже 6 відсотків усієї нафтопереробки країни агресора.

"Від початку року підприємство неодноразово зазнавало українських "кінетичних санкцій". Востаннє далекобійні дрони ССО досягали Волгоградський НПЗ 18 вересня, після чого завод призупиняв свою роботу", - йдеться в повідомленні ССО.