18:53 15.12.2025

Генштаб підтвердив чергове ураження Астраханського ГПЗ

Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив чергове ураження у ніч на 15 грудня Астраханського газопереробного заводу на території Астраханській області РФ.

"З метою зниження спроможностей противника з виробництва вибухових речовин у ніч на 15 грудня Сили оборони України успішно уразили стратегічний об’єкт противника – Астраханський газопереробний завод. Астраханський ГПЗ – одне із ключових підприємств російської нафтогазової галузі. Завод, зокрема, щороку виробляє до 3,5 мільйона тонн сірки. Її використовують для виготовлення вибухівки підприємства воєнно-промислового комплексу РФ", - йдеться у повідомленні у Телеграмі.

Генштаб інформує, що на території заводу зафіксовано вибухи та виникла потужна пожежа.

Масштаби збитків уточнюються.

Раніше повідомлялось, що 22 вересня далекобійні засоби Сил оборони України уразили Астраханський газопереробний завод (Астраханська обл., РФ). Пошкоджено ділянки виробництва, що спричинило зупинення частини виробничого процесу.

Також у ніч на 3 лютого 2025 року уразили Волгоградський НПЗ ("Лукойл-Волгограднафтопереробка") та Астраханський газопереробний завод.

