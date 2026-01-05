СБС за 7 місяців існування уразили 168 000 цілей, орієнтовна вартість яких складає $20 млрд

За 7 місяців з моменту створення, угруповання Сил безпілотних систем виконало понад 832 000 бойових вильотів.

"Загалом уражено понад 168 000 цілей, орієнтовна вартість яких складає $20 млрд", - повідомляє командування СБС в телеграм-каналі.

Серед уражених цілей 50 238 одиниць особового складу, 532 танки, 7 697 одиниць автотехніки, 5 548 одиниць мототехніки, близько 2 500 гармат та гаубиць та більше 350 цілей на території рф. що завдало збитків противнику орієнтовно на $3 млрд. щомісяця.

"Усі ураження верифіковані в системі ситуаційної обізнаності "Дельта" – ефективність СБС підтверджена фактами", - наголошується в повідомленні.