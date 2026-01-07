Сили безпілотних систем уразили за добу 648 ворожих цілей

Фото: https://t.me/robert_magyar

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 648 цілей противника впродовж доби, повідомляють СБС в телеграм-каналі станом на ранок середи.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 219 одиниць особового складу, з яких 125 – ліквідовано; 37 точок вильоту БпЛА; 4 танки; 14 артилерійських систем; 10 одиниць автомобільної техніки; 10 мотоциклів; 46 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер" та "крило".

"Загалом упродовж січня (01–06.01) знищено/уражено 4719 цілей, з них – 1547 особовий склад противника", - повідомили СБС.