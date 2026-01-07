Захисники України в ніч на 7 січня знищили або подавили 82 зі 96 засобів повітряного нападу росіян

Фото: Ґвара

Противник у ніч на 7 січня (з 18:00 6 січня) атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М із Таганрогу - рф, а також 95 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Орел – рф., Гвардійське - ТОТ АР Крим, Донецьк - ТОТ України, близько 60 із них – "шахеди", повідомили Повітряні Сили ЗСУ в Телеграм-каналі.

"За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено одну балістичну ракету та 81 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, центрі та сході країни. Зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях", - інформують ПС ЗСУ.