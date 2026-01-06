Інтерфакс-Україна
Події
03:36 06.01.2026

Сили оборони відбили з початку доби 172 ворожі атаки - Генштаб

1 хв читати

З початку доби відбулося 172 бойових зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 понеділка.

"Сьогодні противник завдав трьох ракетних та 24 авіаційних ударів, застосував 10 ракет та скинув 79 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 3083 дрони-камікадзе та здійснили 3038 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському та Гуляйпільському напрямках, де агресор здійснив відповідно 38 та 34 штурмові та наступальні дії.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/33442

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

