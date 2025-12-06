"Мадяр" показав вибухові удари по Рязанському НПЗ і меткомбінату в Алчевську

Сили безпілотних систем (СБС) у ніч на суботу завдали удару по російських об'єктах, зокрема, вразили Алчевський металургійний комбінат і, вкотре, Рязанський НПЗ, повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді".

"Рязанський НПЗ. Ту "наливайку" ще раз прикурили "Птахи" 1 окремого Центру СБС, 9-го батальйону "Кайрос" 414 окремої бригади "Птахів Мадяра" і колег із ГУР", - написав він у телеграмі.

Крім того, було уражено Алчевський металургійний комбінат на окупованій частині Луганської області, на якому виробляють корпуси для російських снарядів.

Як повідомлялося, Підрозділи Сил оборони України завдали удару по інфраструктурі Рязанського нафтопереробного заводу у Рязанській області РФ у ніч на 6 грудня. Один із найбільших нафтопереробних заводів РФ, розташований на відстані близько 500 км від України, уже вдев'яте став об'єктом атаки.