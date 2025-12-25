Інтерфакс-Україна
Події
14:21 25.12.2025

Удар про Новошахтинському НПЗ в РФ завдано ракетами Storm Shadow – Генштаб

1 хв читати
Фото: Генштаб ЗСУ

Підрозділи Повітряних сил Збройних сил України завдали 25 грудня успішного удару крилатими ракетами повітряного базування Storm Shadow по Новошахтинському заводу нафтопродуктів у Ростовській області РФ, повідомляється в Телеграм-каналі Генштабу.

"Зафіксовано численні вибухи. Ціль уражено. Масштаби збитків уточнюються", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі зазначили, що Новошахтинський НПЗ є одним із найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні РФ та безпосередньо залучений до забезпечення Збройних сил держави-агресора, зокрема, постачає окупаційній армії дизельне пальне та авіаційний гас. Загальний обсяг резервуарів заводу становить понад 210 тис. куб. м.

