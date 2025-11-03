Інтерфакс-Україна
13:02 03.11.2025

Велика Британія відправляє Україні більше ракет Storm Shadow для ударів по РФ – ЗМІ

Велика Британія відправляє Україні більше ракет Storm Shadow для ударів по РФ – ЗМІ

Уряд Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії нещодавно поповнив запаси України додатковою партією ракет Storm Shadow, щоб та змогла продовжувати кампанію ударів по цілях на території РФ, повідомляє в понеділок Bloomberg з посиланням на власні джерела.

"Поставка невизначеної кількості ракет була здійснена для того, щоб забезпечити Україну запасами на зимові місяці, під час яких, як побоюється Велика Британія, Кремль посилить атаки на цивільних українців", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що передача ракет була здійснена після того, як президент США Дональд Трамп знову відкинув можливість постачання ракет "Томагавк" Україні.

Видання зазначає, що минулого тижня прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що перспективи України покращуються після того, як Трамп ввів санкції проти російської нафти, що є ознакою обережного оптимізму союзників Києва щодо того, що жорсткість позиції США може зашкодити здатності Кремля продовжувати війну. "Ми в кращому становищі", – сказав Стармер в інтерв’ю Bloomberg, назвавши санкції США проти російських нафтових гігантів "значним прогресом".

Storm Shadows - високоточні керовані ракети повітряного базування з дальністю польоту понад 250 км (155 миль), які летять на великій швидкості близько до поверхні землі, використовуючи комбінацію інерційної навігації з системою глобального позиціонування та навігацією за рельєфом місцевості.

Британський уряд не повідомляє, скільки ракет Storm Shadow він надав Україні під час війни, і не оголошує про передачу зброї на регулярній основі.

Українські війська вперше застосували британську зброю дальньої дії проти військових цілей на території РФ в листопаді 2024 року. Цей удар був завданий на наступний день після того, як Україна вперше застосувала американські тактичні ракетні системи ATACMS після рішення адміністрації тодішнього президента США Джозефа Байдена схвалити обмежене використання цієї зброї для ураження цілей на території РФ. Для повного використання потенціалу ракет Storm Shadow необхідні дані про цілі від США.

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-11-03/uk-sends-ukraine-more-storm-shadow-missiles-to-strike-in-russia

 

