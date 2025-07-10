Інтерфакс-Україна
Події
09:32 10.07.2025

Британія і Франція збільшать запаси ракет Storm Shadow і працюватимуть над їх заміною

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Британія і Франція збільшать запаси ракет Storm Shadow і працюватимуть над їх заміною

У межах оновленої угоди між Лондоном і Парижем, яку в четвер підпишуть британський прем'єр Кір Стармер і президент Франції Емманюель Макрон, країни збільшать свої запаси далекобійних крилатих ракет Storm Shadow, повідомила канцелярія Стармера.

"Нова угода зобов'язує Велику Британію і Францію розпочати наступний етап спільного проєкту щодо далекобійних і протикорабельних ракет, що наблизить вибір остаточного проєкту заміни Storm Shadow", - наголошується в релізі.

Збільшення ж замовлення на Storm Shadow для поповнення арсеналів, згідно з повідомленням, дасть змогу зберегти робочі місця висококваліфікованих фахівців, а також створити нові, водночас виробничі лінії будуть модернізуватися.

Угода також передбачає спільне розроблення ракет нового покоління класу "повітря-повітря", що діють за межами прямої видимості, для винищувачів Королівських ВПС.

Раніше БМФ-ТБ з посиланням на Єлисейський палац повідомив, що Макрон і Стармер у четвер підпишуть декларацію про координацію дій сил ядерного стримування.

За даними телеканалу, угода буде націлена на спільні дії щодо захисту європейських країн у разі "екстремальних загроз". Водночас не уточнюється, на які саме дії будуть готові Париж і Лондон у такій ситуації.

Також у документі наголошуватиметься, що сили ядерного стримування Франції та Великої Британії "залишаються незалежними, але їхні дії можуть координуватися".

Макрон наразі перебуває з візитом у Великій Британії.

Теги: #storm_shadow #франція #велика_британія

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