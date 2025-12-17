Інтерфакс-Україна
Події
10:47 17.12.2025

Генштаб підтвердив ураження НПЗ "Славянский", низки об'єктів нафтогалузі на території РФ та артскладу на ТОТ України

Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження у ніч на середу нафтопереробного заводу "Славянский" у місті Слов’янськ-на-Кубані в Краснодарському краї РФ.

"У ніч на 17 грудня 2025 року підрозділи Сил оборони засобами Deep Strike уразили інфраструктуру нафтопереробного заводу "Славянский" у місті Слов’янськ-на-Кубані в Краснодарському краї рф. Зафіксовано вибухи та пожежу в районі цілі. Ступінь пошкоджень підприємства уточнюється", - йдеться у повідомленні у Телеграмі.

Зазначається, що Слов’янський НПЗ станом на 2025 рік переробляє сиру нафту і конденсат потужністю близько 5,2 млн тонн на рік. Задіяний у забезпеченні збройних сил російських окупантів.

Також у Генштабі повідомили про влучання по території нафтобази "Николаєвская" в Ростовській області РФ. За попередніми даними, пошкоджено резервуар та річковий плавзасіб "Капітан Гіберт".

"За результатами попередніх місій встановлено ураження 14 грудня нашими ударними БпЛА бурової установки імені Р. Грайфера в акваторії Каспійського моря. Підтверджено пошкодження стаціонарної платформи, на якій розміщено експлуатаційно-технічний модуль підготовки та перекачування видобутого газу, в результаті чого зупинені всі 14 свердловин (загальний обсяг добування яких становив майже 3,5 тис. тонн на добу)", - проінформували у Генштабі.

Окрім того, в рамках зниження наступального потенціалу ворога, на тимчасово окупованій території Луганщини уражено польовий артилерійський склад підрозділу зі складу 101-ї окремої бригади матеріально-технічного забезпечення загарбників. Збитки уточнюються.

