20:46 20.12.2025

Ізраїль готується представити Трампу варіанти нових ударів по Ірану

Ізраїльські чиновники дедалі більше стурбовані тим, що Іран розширює виробництво балістичних ракет і відновлює пошкоджені раніше об’єкти, та готуються доповісти президенту США Дональду Трампу про можливі варіанти нових військових ударів, повідомляє NBC News із посиланням на проінформоване джерело та чотирьох колишніх американських чиновників.

За даними джерел, особливе занепокоєння в Ізраїлі викликає відновлення Іраном об’єктів виробництва балістичних ракет і ремонт систем протиповітряної оборони, пошкоджених унаслідок ізраїльських ударів раніше цього року. Також зазначається, що Тегеран відновлює ядерні об’єкти зі збагачення урану, які США атакували у червні.

"Очікується, що президент США Дональд Трамп і прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу зустрінуться пізніше цього місяця у Флориді, на території маєтку Mar-a-Lago. За словами джерел, Нетаньягу планує представити аргументи, що розширення іранської ракетної програми становить загрозу не лише для Ізраїлю, а й для всього регіону, включно з інтересами США, а також запропонувати варіанти участі або підтримки США у можливих нових операціях", - зазначено в повідомленні.

 

Теги: #іран #ізраїль #удари #сша

