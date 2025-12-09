ССО уразили ворожі склади з безпілотниками та паливом на ТОТ Донеччини та Луганщини

Бійці Сил спеціальних операцій (ССО) завдали в ніч на 8 грудня удару по району зберігання БпЛА у місті Донецьк та по складу з паливно-мастильними матеріалами на території тимчасово окупованої Луганської області.

"В н.п Донецьк, дрони ССО уразили склад БПЛА 9 омсбр 51А. На складі зберігалася значна кількість розвідувальних та ударних БПЛА тактичного рівня, а також бойові частини до них. В Луганській області, в н.п Сімейкіне уражений склад ПММ ГВ "Юг" противника. В результаті ураження знищено резервуари з близько 6000 м куб. палива", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ССО.

Зазначається, що Сили спеціальних операцій продовжують вживати асиметричних дій задля підриву наступальних спроможностей російської армії.