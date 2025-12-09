Інтерфакс-Україна
Події
12:11 09.12.2025

ССО уразили ворожі склади з безпілотниками та паливом на ТОТ Донеччини та Луганщини

1 хв читати
ССО уразили ворожі склади з безпілотниками та паливом на ТОТ Донеччини та Луганщини

Бійці Сил спеціальних операцій (ССО) завдали в ніч на 8 грудня удару по району зберігання БпЛА у місті Донецьк та по складу з паливно-мастильними матеріалами на території тимчасово окупованої Луганської області.

"В н.п Донецьк, дрони ССО уразили склад БПЛА 9 омсбр 51А. На складі зберігалася значна кількість розвідувальних та ударних БПЛА тактичного рівня, а також бойові частини до них. В Луганській області, в н.п Сімейкіне уражений склад ПММ ГВ "Юг" противника. В результаті ураження знищено резервуари з близько 6000 м куб. палива", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ССО.

Зазначається, що Сили спеціальних операцій продовжують вживати асиметричних дій задля підриву наступальних спроможностей російської армії.

Теги: #ссо #удар #луганщина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:24 08.12.2025
УДАР рекомендує владі ліквідувати схеми в енергетиці, оборонці, на митниці, а не підвищувати податки для ФОПів

УДАР рекомендує владі ліквідувати схеми в енергетиці, оборонці, на митниці, а не підвищувати податки для ФОПів

06:16 07.12.2025
У Фастові розгорнули тимчасовий мобільний вокзал поруч із зруйнованим

У Фастові розгорнули тимчасовий мобільний вокзал поруч із зруйнованим

14:21 06.12.2025
Стрічка про ССО "Етос. Тінь вовка" вийшла на екрани в День ЗСУ

Стрічка про ССО "Етос. Тінь вовка" вийшла на екрани в День ЗСУ

20:34 03.12.2025
Окупанти вдарили по Харкову, наслідки уточнюються

Окупанти вдарили по Харкову, наслідки уточнюються

19:22 01.12.2025
ССО уразили пусковий район Shahed у Криму

ССО уразили пусковий район Shahed у Криму

18:37 01.12.2025
ССО уразили пусковий район БпЛА на ТОТ Криму

ССО уразили пусковий район БпЛА на ТОТ Криму

12:02 25.11.2025
СБУ і Сили безпеки й оборони відпрацювали по порту "Новоросійськ": уражено нафтотермінал та базу ВМС РФ - джерело

СБУ і Сили безпеки й оборони відпрацювали по порту "Новоросійськ": уражено нафтотермінал та базу ВМС РФ - джерело

09:02 20.11.2025
На Луганщині 15 населених пунктів запровадили власні програми компенсації для ВПО по "єОселі"

На Луганщині 15 населених пунктів запровадили власні програми компенсації для ВПО по "єОселі"

13:30 18.10.2025
Двох чоловіків, які були бранцями окупантів на Луганщині, повернули на підконтрольну територію - ОВА

Двох чоловіків, які були бранцями окупантів на Луганщині, повернули на підконтрольну територію - ОВА

14:03 12.07.2025
Ворог окупував Зірку на Донеччині та Білогорівку на Луганщині - DeepState

Ворог окупував Зірку на Донеччині та Білогорівку на Луганщині - DeepState

ВАЖЛИВЕ

Зеленський запросив Папу Римського здійснити візит до України

Вплив російського керівництва на Міжнародний паралімпійський комітет набагато більший, ніж на МОК - Сушкевич

Сушкевич вважає недостатнім фінансування паралімпійського та дефлімпійського спорту в держбюджеті-2026

Створення Федерації страхових об’єднань є ще одним доказом ефективної трансформації ринку - голова НБУ

Уряд готує рішення для перерозподілу споживання і спрямування електроенергії для побутових споживачів - Свириденко

ОСТАННЄ

Зеленський запросив Папу Римського здійснити візит до України

Україна закликає міжнародну спільноту максимально рішуче відреагувати на повідомлення про звірства росіян у Малі

В Україну приходять дощі, на сході та північному сході – дощі з мокрим снігом

Кошта запросив членів Євроради на сесію 18-19 грудня обговорити підтримку України та європейську безпеку

Держкіно з нагоди 15-ї річниці створення: за цей час українське кіно пройшло складний, але послідовний шлях

Свириденко про готовність G7 використовувати активи РФ для підтримки України: розраховуємо на наших партнерів

Завершилася зустріч Зеленського та Папи Римського Льва XIV - ЗМІ

Вплив російського керівництва на Міжнародний паралімпійський комітет набагато більший, ніж на МОК - Сушкевич

Сушкевич вважає недостатнім фінансування паралімпійського та дефлімпійського спорту в держбюджеті-2026

Створення Федерації страхових об’єднань є ще одним доказом ефективної трансформації ринку - голова НБУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА