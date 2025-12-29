Заява Лаврова являється виправданням терористичних атак російської армії – ЦПД

Заява міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про нібито атаку українських дронів "на резиденцію Путіна" є намаганням виправдати перед США подальші терористичні удари по Україні, заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко у телеграм-каналі у понеділок.

"Росія із самого початку планувала бити по українській інфраструктурі протягом всієї зими. Зараз же Лавров банально маскує бажання продовжувати удари "атакою на резиденцію Путіна", і цим ніби намагається виправдати перед США подальші терористичні удари по Україні. Але ж першочергові плани росіян і так відомі, ця спроба замаскувати терор під "відповідь" - невдала", - написав він.

Раніше російські ЗМІ повідомили, глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив у понеділок що переговорна позиція Росії буде переглянута у світлі спроби Києва атакувати резиденцію Володимира Путіна. "Звертаємо увагу на те, що дана акція була здійснена в ході інтенсивних переговорів між Росією і США щодо врегулювання українського конфлікту. Подібні безрозсудні дії не залишаться без відповіді. Об'єкти відповідних ударів і час їх нанесення ЗС РФ визначені. При цьому ми не маємо наміру виходити з переговорного процесу з США", - сказав він журналістам у Москві.