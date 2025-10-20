Інтерфакс-Україна
16:40 20.10.2025

Рубіо може зустрітися з Лавровим 23 жовтня – ЗМІ

Фото: https://www.president.gov.ua/

Державний секретар США Марко Рубіо може зустрітися з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим у четвер, 23 жовтня, повідомляє агентство Reuters з посиланнями на обізнані джерела.

"У четвер, перед зустріччю із Зеленським, Трамп заявив, що незабаром зустрінеться з Путіним у Будапешті. Незабаром після цього помічник Кремля повідомив, що держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров проведуть переговори найближчими днями з метою підготовки до саміту. Під час п'ятничної зустрічі американські чиновники заявили, що Рубіо планує зустрітися з Лавровим у найближчий четвер", - йдеться у повідомленні.

