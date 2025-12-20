Інтерфакс-Україна
00:05 20.12.2025

Зустріч з американськими та європейськими партнерами в США завершена, домовилися про подальші кроки - Умєров

Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров повідомив про завершення зустрічі з американськими та європейськими партнерами в США.

"Завершили зустріч у Сполучених Штатах з американськими та європейськими партнерами", - написав він у телеграмі.

Умєров зазначив, що за її підсумками поінформував президента України (Володимира Зеленського – ІФ).

"Домовилися з нашими американськими партнерами про подальші кроки та продовження спільної роботи найближчим часом", - додав він.

Джерело: https://t.me/umerov_rustem/250

