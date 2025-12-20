00:05 20.12.2025
Зустріч з американськими та європейськими партнерами в США завершена, домовилися про подальші кроки - Умєров
Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров повідомив про завершення зустрічі з американськими та європейськими партнерами в США.
"Завершили зустріч у Сполучених Штатах з американськими та європейськими партнерами", - написав він у телеграмі.
Умєров зазначив, що за її підсумками поінформував президента України (Володимира Зеленського – ІФ).
"Домовилися з нашими американськими партнерами про подальші кроки та продовження спільної роботи найближчим часом", - додав він.
Джерело: https://t.me/umerov_rustem/250