04:15 18.12.2025

Зеленський у п'ятницю може зустрітися з Туском - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський в п'ятницю може зустрітися з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, повідомляє польське видання PAP.

"Ми, звісно, організуємо таку зустріч, коли це буде можливо, за умови, що засідання Європейської ради не затягнеться надто надовго", - підтвердив прес-секретар уряду Польщі Адам Шлапка, додавши, що Зеленський "дуже хоче зустрітися з прем’єр-міністром Туском у Польщі в п’ятницю".

Зустріч відбудеться в рамках візиту Зеленського, під час якого планується обговорення тем безпеки, а також рішень, погоджених на недавніх зустрічах у Берліні, Гельсінкі та на засіданні Європейської ради.

"Мета полягає в тому, щоб зрештою досягти міцного і справедливого миру в інтересах Польщі, України та всього Європейського союзу - тому що це інтереси, що збігаються", - зазначив Шлапка.

У понеділок у Берліні відбулася зустріч лідерів Франції, Великої Британії, Німеччини, Нідерландів та Італії з президентом України, присвячена припиненню вогню, у якій взяв участь також Туск.

Після саміту Туск зазначив, що "єдність США, Європи та України стосовно Росії вперше була настільки очевидною" та підкреслив, що тільки спільні зусилля Західного світу можуть змусити Москву сісти за переговорний стіл.

У вівторок у Гельсінкі відбувся перший саміт східного флангу ЄС, у якому брали участь представники Польщі, Фінляндії, Швеції, Литви, Латвії, Естонії, Румунії та Болгарії.

Прем’єр-міністр Туск після зустрічі заявив, що Європа нарешті усвідомила: захист її східного кордону - це спільна відповідальність.

Джерело: https://www.pap.pl/ru/russian/news/predstavitel-pravitelstva-polshi-v-pyatnicu-mozhet-sostoyatsya-vstrecha-tuska-i

Теги: #зустріч #зеленський #туск

