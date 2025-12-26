Трамп та Зеленський спробують в неділю завершити узгодження мирного плану – ЗМІ

Фото: president.gov.ua

Президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у неділю у Мар-О-Лаго, Флорида, щоби спробувати досягти згоди щодо американського мирного плану, пише Axios.

Як повідомляє видання, напередодні та під час Різдвяних свят тривали інтенсивні консультації між українською та американсько стороною, так і між переговорниками із Сполучених Штатів та Росією.

"За словами офіційних представників обох країн, більшість елементів угоди між США та Україною вже узгоджені, включаючи гарантії безпеки, які Київ отримає від США та Європи. Високопоставлений представник США підтвердив, що США готові надіслати гарантію безпеки, текст якої базується на статті 5 НАТО, до Сенату для ратифікації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що головною суперечливою точкою є вимога Росії контролювати всю територію Донбасу в рамках будь-якої угоди а також питання контролю над найбільшою в Європі Запорізькою атомною електростанцією (ЗАЕС).

США запропонували, щоб території, з яких будуть виведені українські війська, стали демілітаризованою "вільною економічною зоною".

Зеленський наполягає на рівноцінному виведенні російських військ з поточної лінії контролю і підкреслює, що територіальні поступки повинні бути схвалені на референдумі.

Американська сторона схвалює ідею України про припинення вогню на час проведення референдуму, але логістика буде складною.

За словами високопоставленого американського чиновника, росіяни, які раніше виступали проти припинення вогню до остаточного укладення угоди, погодилися, що для проведення такого референдуму необхідне припинення вогню.

Але, за словами чиновника, Україна хоче 60-денного перемир'я, а росіяни можуть вимагати більш короткого терміну.