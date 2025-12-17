Умєров прибув до Швеції, обговорив із міністром оборони посилення підтримки України

Фото: https://x.com/PlJonson

Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Рустем Умєров розпочав робочий візит до Швеції із зустрічі з міністром оборони Полом Йонсоном.

"Обговорили практичні кроки з посилення оборонних спроможностей України, розвиток оборонної співпраці та протидію сучасним безпековим викликам, зокрема російським гібридним загрозам. Вдячний Швеції та моєму другу Полу Йонсону за системну фінансову та безпекову підтримку України", - написав Умєров у соцмережах.

Він наголосив, що шведська допомога має стратегічне значення для стійкості України й для безпеки європейського континенту.

Своєю чергою Йонсон у соцмережі Х також написав, що зустрівся з Умєровим та наголосив на тому, що Швеція підтримує Україну в мирних переговорах з позиції сили.

"Ми також обговорили Gripen та те, як Швеція може зробити свій внесок у довгострокову повітряну міць України", - зазначив мінстр оборони.