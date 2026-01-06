Інтерфакс-Україна
21:54 06.01.2026

Зеленський: Росія не вкладається в дипломатів на 100%, але тільки тому, що розраховує на удари по українській інфраструктурі

Росія не покладається на дипломатію для завершення війни, але в силах партнерів дотиснути Кремль, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Україна ніколи не була перепоною для миру. Росія була джерелом початку цієї війни, джерелом агресії: у такій формулі зрозуміло, хто має зробити кроки ключові. Я дякую всім, хто допомагає нам, хто допомагає все-таки зробити все, щоб був мир. Кожен розуміє, що агресор повинен зупинитись, щоб мир запрацював. І всі інструменти для цього працюють. Від наших діпстрайків, санкцій і дипломатії, яка так важлива", - сказав президент України Володимир Зеленський на пресконференції у вівторок у Парижі після закінчення зустрічі лідерів Коаліції охочих.

Він наголосив, що наразі Росія не шукає дипломатичних шляхів.

"Росія не вкладається в дипломатів на 100% поки що. Але не вкладається тільки тому, що розраховує на удар по нашій енергетиці, по нашій інфраструктурі, по мирним містам і селам. Тому кожна наша зустріч, зокрема, і про ППО. І в Мар-а-Лаго ми про це говорили з президентом Трампом. Я дуже дякую йому за розуміння і за підтримку. І тут, в Парижі, ми також піднімаємо питання ППО. Чим сильніший наш захист, тим сильніше, зрештою, буде і дипломатія", - зазначив президент.

Віткофф: Ми значною мірою завершили роботу з протоколами безпеки, Трамп рішуче їх підтримує. Ми близькі до завершення міцної угоди про процвітання

Віткофф після зустрічі "Коаліції охочих": Досягли значного прогресу, обговорення питання територій продовжаться

У Парижі підписано спільну декларацію усіх країн Коаліції охочих та тристоронні декларація Франції, Британії та України - Зеленський

Зеленський: США готові працювати щодо моніторингу

Оприлюднено заяву Коаліції охочих "Надійні гарантії безпеки для міцного та тривалого миру в Україні" - ми готові взяти зобов’язання гарантій для України

Мерц дав зрозуміти, що німецьких військ на українській землі поки що не буде - ЗМІ

Лісовий про викриття підпільної проросійської школи в Києві: ДСЯО невідкладно почне перевірку закладів, у яких діти фіктивно числилися як учні

Сили оборони відбили з початку доби 200 ворожих атак - Генштаб

Чехія не направлятиме своїх солдатів до України, а ініціатива щодо боєприпасів може бути продовжена, якщо її профінансують інші держави - Бабіш

Велика Британія та Франція створять "військові центри" по Україні після припинення вогню – прем’єр Британії

Туск: я все ще скептично ставлюся до намірів Росії, потрібно чинити на них сильний тиск

У Парижі домовилися, що мають бути сильні та юридично зобов'язуючі гарантії безпеки для України, зокрема від США - Мерц

Віткофф: Ми значною мірою завершили роботу з протоколами безпеки, Трамп рішуче їх підтримує. Ми близькі до завершення міцної угоди про процвітання

Делегації України та США проведуть ще одну зустріч ввечері - Віткофф

Кушнер про зустріч у Парижі: Це не означає, що ми відразу укладемо мир, але мир був би неможливий без прогресу, досягнутого сьогодні

