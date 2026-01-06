Зеленський: Росія не вкладається в дипломатів на 100%, але тільки тому, що розраховує на удари по українській інфраструктурі

Фото: сайт Президента України

Росія не покладається на дипломатію для завершення війни, але в силах партнерів дотиснути Кремль, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Україна ніколи не була перепоною для миру. Росія була джерелом початку цієї війни, джерелом агресії: у такій формулі зрозуміло, хто має зробити кроки ключові. Я дякую всім, хто допомагає нам, хто допомагає все-таки зробити все, щоб був мир. Кожен розуміє, що агресор повинен зупинитись, щоб мир запрацював. І всі інструменти для цього працюють. Від наших діпстрайків, санкцій і дипломатії, яка так важлива", - сказав президент України Володимир Зеленський на пресконференції у вівторок у Парижі після закінчення зустрічі лідерів Коаліції охочих.

Він наголосив, що наразі Росія не шукає дипломатичних шляхів.

"Росія не вкладається в дипломатів на 100% поки що. Але не вкладається тільки тому, що розраховує на удар по нашій енергетиці, по нашій інфраструктурі, по мирним містам і селам. Тому кожна наша зустріч, зокрема, і про ППО. І в Мар-а-Лаго ми про це говорили з президентом Трампом. Я дуже дякую йому за розуміння і за підтримку. І тут, в Парижі, ми також піднімаємо питання ППО. Чим сильніший наш захист, тим сильніше, зрештою, буде і дипломатія", - зазначив президент.