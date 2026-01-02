Інтерфакс-Україна
17:58 02.01.2026

Держдеп США рекомендує громадянам підготувати заповіт і побажання щодо похорону перед подорожжю до Росії

Держдеп США рекомендує громадянам підготувати заповіт і побажання щодо похорону перед подорожжю до Росії
Державний департамент США оновив поради для громадян, які планують поїхати до Росії.

Американським громадянам не рекомендується подорожувати до Росії через небезпеку, пов’язану з триваючою війною між Росією та Україною, ризик переслідувань або незаконного затримання російськими силовиками, довільне застосування місцевих законів та можливість терористичних актів.

"Громадянам США, які перебувають у Росії, слід негайно виїхати з країни", - наполягають в Держдепі.

Водночас громадян, які вирішили проігнорувати рекомендації щодо подорожей і поїхати до Росії, попереджають, що ризик незаконного затримання громадян США є значним, і подорожуючим слід бути готовими до можливості затримання на невідомий термін, можливо без чіткої причини і без можливості зв’язатися з посольством або кимось іншим для отримання допомоги.

"Підготуйте заповіт і призначте відповідних бенефіціарів страхування або довірену особу. Поділіться важливими документами, даними для входу в систему та контактною інформацією з близькими, щоб вони могли управляти вашими справами, якщо ви не зможете повернутися до США, як планували. Обговоріть з близькими план щодо догляду та опіки над дітьми, домашніми тваринами, майном, речами, неліквідними активами (колекціями, творами мистецтва тощо), побажаннями щодо похорону тощо", - вказується у рекомендаціях, оприлюднених держдепом.

Також рекомендується залишити зразки ДНК у лікаря на випадок, якщо родині знадобиться доступ до них.

"Розробіть план комунікації з родиною, роботодавцем або приймаючою організацією. Складіть список, як і коли ви будете підтверджувати, що ви в безпеці (SMS або дзвінок). Вкажіть, як часто ви будете це робити. Майте плани евакуації, які не залежать від допомоги уряду США. Ознайомтеся з нашою інформацією про кризові ситуації та евакуацію", - рекомендує Держдеп.

Також рекомендується вийти з усіх акаунтів у соціальних мережах і не заходьте в них, перебуваючи в Росії.

"Громадяни США повинні припускати, що всі електронні комунікації та пристрої в Росії контролюються російськими службами безпеки. Російські служби безпеки заарештовували громадян США та інших іноземних громадян на підставі інформації, знайденої на електронних пристроях. Це включає інформацію, яка була створена, передана або збережена під час перебування в іншій країні", - наголошується в рекомендаціях.

Зазначається, що посольство США в Москві має обмежені можливості для надання допомоги у разі затримання громадянина США. Крім того, немає гарантії, що російський уряд надасть консульству США доступ до затриманих громадян США.

