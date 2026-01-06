Союзники України зустрічаються з метою конкретизації безпекових зобов'язань – ЗМІ

Союзники України зустрічаються у вівторок у Парижі, прагнучи максимально конкретизувати свій внесок у майбутні гарантії безпеки у разі припинення вогню з Росією, повідомляє агентство Reuters з посиланнями на офіційних осіб.

Зустріч буде присвячена забезпеченню внесків до багатонаціональних сил для України в разі припинення вогню, у координації з Україною та за підтримки США.

Як пише агентство, з листопада прискорилися переговори про припинення війни. Однак поки що мало що вказує на те, що Росія готова прийняти поточні пропозиції, оскільки питання території залишається головним каменем спотикання в переговорах, а бойові дії між двома сторонами не вщухають.

Учасники зустрічі у Парижі також прагнуть домовитися про внески для ширшого набору гарантій безпеки для України, включаючи зобов'язання, що мають обов'язкову силу, у разі повторного нападу на країну. Будуть докладені зусилля для забезпечення координації планування Коаліції охочих країн-учасниць з переговорними позиціями України, США та Європи.

Також пропонується узгодити наступні кроки для посилення підтримки України та тиску на Росію, якщо Москва відмовиться брати участь у конструктивних переговорах.

"Ми досягли згоди щодо оперативних деталей гарантій безпеки", – повідомив журналістам перед самітом представник французької президентської адміністрації. "Ми пояснимо, як вони структуровані, та необхідність довгострокових зобов'язань від усіх учасників".

Високопоставлений європейський чиновник висловив сподівання, що зміцнення гарантій коаліції також допоможе закріпити зобов'язання США, які були широко окреслені в ході двосторонніх переговорів з Україною.