У Гуляйполі було достатньо бійців, щоб захистити КСП - командир 1 ОШП Філатов

Командно-спостережний пункт (КСП) Збройних сил України в місті Гуляйполе Запорізької області було покинуто без бою через паніку особового складу та недбалі дії командирів, попри те, що в місто зайшла інфільтрована група лише з трьох військових РФ без то підтримки артилерії чи дронів, повідомив командир першого окремого штурмового полку (1 ОШП) Дмитро Філатов.

"Прикрий випадок, скажімо так. Прикрий з точки зору організованості охорони командного пункту, прикрий з точки зору дій особового складу. Ну і виходячи з тих голосових, що висвітлені - прикрі вчинки управління підрозділу, спонукання особового складу до залишення позицій. Це і призводить до таких фатальних наслідків… Там було достатньо наших бійців для відбиття трьох військових РФ", - розповів Філатов у коментарі Суспільному.

За його словами, інфільтрована група у кількості трьох військових РФ вийшли на шум генератора і почали штурмувати. "Замість того, щоб дати відсіч, дати гідний бій — КСП було покинуте. Ті засоби, носії інформації які там були — вони не знищені", - розповів командир 1 ОШП.

Нині у Гуляйполі ситуація залишається напруженою і більшою мірою - через недбалі дії командирів, зазначив Філатов.

"Зараз зайшли інші підрозділи на той відтинок і всі ті напрямки, де просувалися військові РФ, на даний час заблоковані. Залишається певна кількість інфільтрованого (групки, які просочилися) противника в самому населеному пункті. Для подальшого їх знищення потрібно провести деякі заходи. В ідеалі штурмові групи мали б зачистити місто, але дві бригади, які тримали там позиції не спроможні блокувати наступ армії РФ. Вони не мають спроможностей навіть з повним укомплектуванням", - розповів він.

Як повідомлялося, в мережі з'явилося відеозапис нібито захопленого росіянами у Гуляйполі КСП. На кадрах відеозапису нібито полишений українськими військовими КСП однієї з бригад територіальної оборони (ТрО), показано залишені ноутбуки, робочі компʼютери, документація та смартфон без відповідного захисту. "За даним фактом представники відповідних компетентних органів проводять детальне розслідування, яке має встановити причини і передумови виникнення подібного факту і взагалі, чи мав він місце. Лише після нього буде оприлюднена інформація", - заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

Він також зазначив, що у Гуляйполі відбуваються вуличні бої, ситуація у місті складна, російські загарбники намагаються зайти в середмістя, завести в околиці групи закріплення та штурмові групи.

Аналітики OSINT-проєкту DeepState у коментарі зазначили, що "це відео підтверджує хаос та проблеми в управлінні підрозділів ТрО, які потребують негайної уваги вищого військового командування".

Як зазначають фахівці OSINT-проєкту, це додатково підтверджує присутність ворога в центральній частині Гуляйполя, але ситуація така, що місто "стає великою сірою зоною", де присутні як Сили оборони, так і ворог.