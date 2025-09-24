Рубіо планує зустрітись з Лавровим на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку

Фото: https://www.president.gov.ua/

Державний секретар США Марко Рубіо на полях Генеральної асамблеї ООН планує зустрітися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Нью-Йорку, повідомляє CNN.

Зустріч представників має відбутися в середу. Мета зустрічі поки незрозуміла.

Між тим, CNN зазначає, що їхня зустріч відбудеться після того, як днем раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Україна може повернути собі свої території і навіть піти ще далі. Видання додало, що це суттєва зміна на відміну від колишнього ставлення Трампа до Москви.

Тим часом російські ЗМІ пишуть, що Лавров уже прибув до Нью-Йорка.